Maduro izrazio spremnost da razgovara sa SAD

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je spreman za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu uzajamnog poštovanja, ukoliko Vašington odustane od miješanja u unutrašnje poslove Venecuele.

U televizijskom obraćanju, Maduro je naveo da bi pozdravio početak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko američka strana pokaže spremnost na međusobno poštovanje i prekine, kako je rekao, neuspješne pokušaje mešanja u Venecuelu tokom posljednjih 25 godina, preneo je “Noticias Venevision”.

Maduro je istakao da bi u tom slučaju tražio put ka miru, saradnji i prosperitetu između dvije zemlje.

Istovremeno je kritikovao SAD zbog, prema njegovim riječima, kontinuiranih kampanja “blaćenja venecuelanske vlade, destabilizujućih aktivnosti i pokušaja svrgavanja rukovodstva zemlje”.

Venecuelanski predsjednik je pozvao i američke medije da izvještavaju o stvarnoj situaciji u Venecueli, nakon što se, kako je rekao, zaista upoznaju sa stanjem u toj zemlji.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države mjesecima raspoređivale značajne vazdušne i pomorske snage u karipskim vodama u blizini Venecuele, pod izgovorom borbe protiv takozvanog “narkoterorizma”. Prema njegovim riječima, tom prilikom je potopljeno oko 30 brodova označenih kao brodovi za trgovinu drogom u Karibima i istočnom Pacifiku, što je dovelo do više od 100 smrtnih slučajeva.