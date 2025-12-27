Logo
Maduro izrazio spremnost da razgovara sa SAD

27.12.2025

18:06

Мадуро изразио спремност да разговара са САД
Foto: Tanjug/AP Photo/Ariana Cubillos

Predsjednik Venecuele Nikolas Maduro izjavio je da je spreman za dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama na osnovu uzajamnog poštovanja, ukoliko Vašington odustane od miješanja u unutrašnje poslove Venecuele.

U televizijskom obraćanju, Maduro je naveo da bi pozdravio početak dijaloga sa Sjedinjenim Američkim Državama, ukoliko američka strana pokaže spremnost na međusobno poštovanje i prekine, kako je rekao, neuspješne pokušaje mešanja u Venecuelu tokom posljednjih 25 godina, preneo je “Noticias Venevision”.

Maduro je istakao da bi u tom slučaju tražio put ka miru, saradnji i prosperitetu između dvije zemlje.

Istovremeno je kritikovao SAD zbog, prema njegovim riječima, kontinuiranih kampanja “blaćenja venecuelanske vlade, destabilizujućih aktivnosti i pokušaja svrgavanja rukovodstva zemlje”.

Venecuelanski predsjednik je pozvao i američke medije da izvještavaju o stvarnoj situaciji u Venecueli, nakon što se, kako je rekao, zaista upoznaju sa stanjem u toj zemlji.

On je naveo da su Sjedinjene Američke Države mjesecima raspoređivale značajne vazdušne i pomorske snage u karipskim vodama u blizini Venecuele, pod izgovorom borbe protiv takozvanog “narkoterorizma”. Prema njegovim riječima, tom prilikom je potopljeno oko 30 brodova označenih kao brodovi za trgovinu drogom u Karibima i istočnom Pacifiku, što je dovelo do više od 100 smrtnih slučajeva.

