Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

Smrt dvogodišnjeg dječaka, koji je preminuo na Zakintosu nakon što ga je napao pitbul kojeg su njegovi roditelji spasili sa ulice, do srži je potresao čitavu Grčku, ali i region.

Mališan je stradao u subotu 6. decembra, nakon što ga je pitbul izujedao po licu i glavi. Napad se dogodio u trenutku kada se porodica vraćala iz velike kupovine i mališan je iskoristio trenutak nepažnje roditelja da se približi boksu gdje je pitbul bio vezan.

Novinari koji su danas posjetili imanje gdje se tragedija dogodila, snimili su i pitbula koji je juče izujedao dijete. Čim su prišli boksu, pitbul je počeo da laje i da se zalijeće na ogradu.

Ovog pitbula je porodica spasila sa ulice prije oko dva mjeseca i plan je bio da ga zbrinu, a potom pronađu nekog da ga uzme kod sebe. Prema navodima medija nije bilo prijava niti je ustanovljeno da se pas od ranije ponašao agresivno.

Nakon tragedije pit bul je sinoć prebačen u prihvatilište po nalogu tužioca, kako zakon predviđa.

"Od sutra će biti predat veterinaru da ga prati", izjavio je za ERT gradonačelnik Zakintosa, Jorgos Stasinopulos. U narednom periodu, petočlana komisija iz Patre biće pozvana da odluči da li pitbul treba da bude uspavan ili smješten u neko prihvatilište radi zaštite.

"Još niko ne zna šta se tačno dogodilo i kako je dijete izgubilo život", rekao je Stasinopulos.

Roditelji dječaka pušteni iz pritvora

Roditelji dvogodišnjeg dječaka, koji je u trenutku napada bio sam sa psom u prostoru, pušteni su po nalogu tužioca.

Pas je počeo da ga ujeda snažno po cijelom tijelu, naročito po vratu.

Podsjetimo, tragedija se dogodila u porodičnoj kući u selu Agios Leonas na Zakintosu. U trenutku napada, otac je očajnički pokušavao da spasi svoje dijete iz ralja podivljalog psa.

Hitna pomoć stigla je do kuće koja je udaljena oko 30 minuta od grada, ali je dijete prebačeno u bolnicu u izuzetno kritičnom stanju.

Uprkos nadljudskim naporima ljekara u hitnoj službi da ga povrate u život, dijete je podleglo teškim povredama.

"Nikada ranije nismo vidjeli ovakvu sliku", rekli su šokirani medicinski tehničari i ljekari, opisujući stanje u kojem je nesrećni dječak bio.

Prema informacijama, roditelji djeteta su ljubitelji životinja i često su skupljali napuštene životinje iz okoline. Pitbul je usvojen prije nekoliko nedjelja, dok je prije toga živio kao napušten pas u selu, prenosi "Telegraf".