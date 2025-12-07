Logo
Gradi se novi vatrogasni dom u Tesliću

ATV

07.12.2025

19:25

Foto: ATV

U Tesliću se gradi novi vatrogasni dom. I lokacija je nova – preko puta Osnovne škole "Vuk Karadžić", tik uz kružni tok. Olakšaće to posao vatrogascima i omogućiti brži izlazak na teren u hitnim situacijama.

"Očekujem mnogo bolje uslove za rad i funkcionisanje. Ovdje vatrogasci borave 24 sata tako da ovo nam je drugi dom i druga kuća bukvalno", rekao je Veseljko Bagić, vatrogasac iz Teslića

A na toj "kući" vatrogasaca građevinski radnici su se prihvatili posla. Radovi su, za ovu godinu, u završnoj fazi.

"Završeno je dobrim dijelom pokrivanje krova i panela. Sada radimo ovaj zadnji dio osmatračnice. Radimo građevinske radove, betonsku konstrukciju i ploču", rekao je Đuro Gavrić, rukovodilac gradilišta.

Radovi na izgradnji vatrogasnog doma počeli su prošle godine. Vatrogascima je novi dom bio prijeko potreban. Stari objekat, u kojem trenutno rade, je neuslovan, a izlazak na teren otežan zbog frekventne saobraćajnice uz koju je smješten.

Srbija

Porodici stizale informacije da je viđena u Mađarskoj: Misterija nestanka Barbare

"U prizemlju ima oko 550 kvadratnih metara korisnog prostora, iznad se nalazi prostor gdje će da borave vatrogasci, a pored je vatrogasni toranj. Ovdje imamo šest velikih garaža za vatrogasna vozila, pored tri garaže za manja vatrogasna vozila. Planirano je da pored bude servis vatrogasne opreme", rekao je Savo Bubić, starješina Vatrogasno-spasilačke jedinice Teslić.

U planu je da vatrogasni dom bude završen za godinu dana. Za radove će, iz gradskog budžeta, biti izdvojeno nešto više od pola miliona maraka.

Teslić

Vatrogasci

