Pojačan saobraćaj na izlazu prema Hrvatskoj

Pojačan je saobraćaj na graničnim prelazima Gradiška, Donja Gradina, Kozarska Dubica i Kostajnica na izlazu iz BiH prema Hrvatskoj, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.
Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.
Iz AMS-a su napomenuli da je granični prelaz Brčko otvoren za putnička vozila do tri i po tone.
