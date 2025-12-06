Težak i izazovan put Trećeg odreda Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

Izvor:
06.12.2025
U Trebinju se obilježavaju 33 godine od osnivanja Trećeg odreda Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.
Služen je parastos u Crkvi velikomučenika Lazara i položeno cvijeće kod spomenika poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske - Centra javne bezbjednosti Trebinje.
Specijalna brigada policije imala je težak i izazovan put, izjavio je Dejan Bodiroga predsjednik Udruženja veterana Trećeg odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.
