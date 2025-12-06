Logo
Large banner

Težak i izazovan put Trećeg odreda Specijalne brigade policije MUP-a Srpske

Izvor:

RTRS

06.12.2025

12:59

Komentari:

0
Тежак и изазован пут Трећег одреда Специјалне бригаде полиције МУП-а Српске
Foto: RTRS

U Trebinju se obilježavaju 33 godine od osnivanja Trećeg odreda Specijalne brigade policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Služen je parastos u Crkvi velikomučenika Lazara i položeno cvijeće kod spomenika poginulim pripadnicima MUP-a Republike Srpske - Centra javne bezbjednosti Trebinje.

Specijalna brigada policije imala je težak i izazovan put, izjavio je Dejan Bodiroga predsjednik Udruženja veterana Trećeg odreda Specijalne brigade policije MUP-a Republike Srpske.

Podijeli:

Tagovi:

MUP Republike Srpske

Trebinje

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Шта ће бити са отварањем граничног прелаза у Градишци?

Gradovi i opštine

Šta će biti sa otvaranjem graničnog prelaza u Gradišci?

6 h

5
Oбиљежавање 33. годишњице од Трећег одреда Специјалне бригаде МУП Српске

Gradovi i opštine

Obilježavanje 33. godišnjice od Trećeg odreda Specijalne brigade MUP Srpske

7 h

0
Појачана фреквенција возила на више граничних прелаза

Gradovi i opštine

Pojačana frekvencija vozila na više graničnih prelaza

17 h

0
Стопирано отварање моста и граничног прелаза у Градишци

Gradovi i opštine

Stopirano otvaranje mosta i graničnog prelaza u Gradišci

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

45

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

15

40

Kada bi trebalo da bude otvoren prvi dio auto-puta ka Beogradu

15

35

Orban: Velika mađarska delegacija uskoro u Moskvi

15

33

Vulić: Performans SDS-a produbljuje krizu i stvara tenzije

15

30

Ova valuta uskoro odlazi u istoriju: Hoće li to uticati na tržište u BiH

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner