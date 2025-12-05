Stopirano otvaranje mosta i graničnog prelaza u Gradišci

Glasao sam protiv izmjena Pravilnika iz principijelnih razloga zato što se ne sazivaju redovne sjednice Upravnog odbora, ovako je medijima svoj potez objasnio član Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH Zijad Krnjić.

Taj navodno „principijelni razlog“ je doveo do toga da most u Gradišci, nakon 6 godina čekanja, i dalje čeka otvaranje. Nama se Krnjić nije javio na pozive, a iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH su se oglasili saopštenjem.

"Izmjena i dopuna Pravilnika kojom se uspostavlja nova organizaciona jedinica Carinski referat na graničnom prelazu Gradiška Novi Most je preduslov da bi se preduzele aktivnosti na ispunjavanju drugih uslova neophodnih za funkcionisanje carinske službe na ovoj lokaciji", saopštili su iz Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine.

Ovo u prevodu znači da je sistematizacija radnih mjesta sporna u Pravilniku i to je obustavilo otvaranje mosta i graničnog prelaza u Gradišci. To će donijeti probleme i prevoznicima jer, kako kažu, svaki dan bez novog prelaza stvara direktnu ekonomsku štetu.

"Pojedinac se kao i do sada nebrojeni broj puta stavio iznad države, a kakve su posljedice? Prvo imamo posljedice prema donatorima partnerima prema EU jer ljudi su desetine miliona uložili u taj granični prelaz. Poruka je jako loša privrednici se nalaze u jako lošoj poziciji a transportni kapaciteti se nalaze seobe mi već jednu trećinu iseljavamo iz BiH", objasnio je glavni koordinator Konzorcijuma „Logistika BiH Velibor Peulić.

Za sve postoji rješenje pa tako i ovde. To znači da čim Uprava usvoji sporne izmjene Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji, 48 sati bi nas dijelilo od otvaranja mosta. Ovakva situacija probijanja rokova može nanijeti štetu kompletnom društvu, poručuje Savo Minić premijer Srpske.

"Skandalozno možete misliti koliko smo mi disfunkcionalno društvo na nivou BiH i onda se neko ljuti kada neko nešto kaže. Za tako bitnu stvar da se nađe neki pojedinac da neće da se organizuje i da bude dio toga nebitno na kakvoj sjednici i kakav je to trivijalan razlog da se odnosi na sistematizaciju da bi na tom graničnom prelazu neko mogao raditi", naglasio je premijer Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Novi granični prelaz u Gradišci prioritetan je za spoljnotrgovinski promet jer je najfrekventniji, kaže ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

"To nije dobro utiče na spoljnotrgovinsku razmjenu preko 120.000 godišnje ima ulaza te vrste da preko 90% fitosanitarnog veterinarskog prometa roba sa EU i ostatkom svijeta ide preko graničnog prelaza Gradiška, vrlo neodgovorno i tendenciozno", kazao je , ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac.

Most na Savi, koji povezuje BiH i Hrvatsku, koštao je 19 miliona evra i platile su ga Hrvatska i BiH odnosno Republika Srpska po pola. Radovi su počeli u oktobru 2019. a završeni u junu 2022. godine. Prvi dio brze ceste od mosta do Novog Varoša koji je takođe trebao biti pušten u saobraćaj, dug je 4 kilometra i koštao je oko 40 miliona evra.