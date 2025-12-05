Logo
Petnaestu godinu za redom: Humanitarna akcija prikupljanja sredstava povodom nastupajućih praznika

05.12.2025

16:33

Foto: Ustupljena fotografija

Petnaestu godinu za redom Centar za socijalni rad Bijeljina i gradska organizacija Crvenog krsta Bijeljina, tradicionalno organizuju humanitarnu akciju prikupljanja donatorskih sredstava povodom nastupajućih novogodišnjih i božićnih praznika.

Sekretar Crvenog krsta Bijeljina Aleksandar Savić istakao je da su dosadašnje akcije bile uspješne i da u ovogodišnjoj za cilj imaju 300 i više paketa da bi izrazito socijalno ugrožene porodice obezbijedili za praznike.

"Kao i svi što volimo da boravimo sa svojim bližnjima da to bude dostojanstveno, pravo svakog čovjeka, posebno onih koji su u stanju socijalne potrebe. Funkcioniše akcija kao i svake godine, sredstva se uplaćuju na račun Crvenog krsta. Mi ćemo to kao i svaki put na veoma transparentan način da utrošimo i da kupimo sredstva za naše korisnike", rekao je Savić.

Svi privrednici koje žele da budu dio ove akcije dobrodošli su. Volonteri Crvenog krsta i zaposleni u Centru za socijalni rad izlaziće i na teren u posjetu stanovništvu u stanju socijalne potrebe, odnijeti vaučere i pakete i razgovarati na koji način im se može pomoći u narednom periodu.

Мирослав Бојић

Gradovi i opštine

Bojić: Izmjenom Zakona o građenju ubrzavamo administrativne procedure

"Imajući u vidu i prethodna iskustva, mislim da je zaista dobar odziv bio i prethodne godine i mi ćemo se potruditi da dođemo do što većeg broja naših korisnika. Pozivam sve privrednike da se uključe u ovu akciju, mislim da je zaista važna i da je jako dobra i da je akcija po kojoj su i Centar i Crveni krst prepoznatljivi u ovom periodu novogodišnjih praznika", rekao je direktor Centra za Socijalni rad Aleksandar Đurđević.

Zaposleni u Centru za socijalni u toku godine sprovode niz aktivnosti kako bi ovim ljudima olakšali sve kroz šta prolaze.

"U centru se rade svakojaki poslovi, ali negdje imamo potrebu da završimo godinu, a da uradimo nešto dobro, nešto korisno i nešto sa čime možemo i da se pohvalimo i učinimo dobro našim korisnicima. Partnerstvo sa Crvenim krstom je značajno", kaže Mila Stojanović, rukovodilac Odjeljenja za socijalnu zaštitu u Centru za socijalni rad Bijeljina.

Akcija počinje danas i trajaće do 22. decembra, a donatori sredstva mogu uplaćivati na račun Gradske organizacije Crvenog krsta 554-001-00001246-29 (Naša banka Bijeljina).

Humanitarna akcija

Bijeljina

