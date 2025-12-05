Bijeljina: Više gradskih zona danas bez struje

Izvor:
05.12.2025
Prema najavi nadležnih službi, danas će u više opština regije Birač i Semberije biti izvedeni planski radovi na elektroenergetskim objektima, što će izazvati privremene prekide u snabdijevanju električnom energijom.
U Ugljeviku će bez struje biti više naselja, kao i dijelovi Lopara, Vlasenice, Šekovića, Zvornika i Osmaka, zbog radova na dalekovodima deset i trideset pet kilovolti.
U Bijeljini će prekidi biti u zonama TS Koviljuše 1, Puhare 2 i naselju Mladost 1, u terminima od 09:00 do 13:00 časova, zbog priključnih radova i sanacije mreže, navode iz Elektro-Bijeljine.
