Bijeljina: Više gradskih zona danas bez struje

Izvor:

ATV

05.12.2025

07:59

Бијељина: Више градских зона данас без струје
Foto: ATV

Prema najavi nadležnih službi, danas će u više opština regije Birač i Semberije biti izvedeni planski radovi na elektroenergetskim objektima, što će izazvati privremene prekide u snabdijevanju električnom energijom.

U Ugljeviku će bez struje biti više naselja, kao i dijelovi Lopara, Vlasenice, Šekovića, Zvornika i Osmaka, zbog radova na dalekovodima deset i trideset pet kilovolti.

U Bijeljini će prekidi biti u zonama TS Koviljuše 1, Puhare 2 i naselju Mladost 1, u terminima od 09:00 do 13:00 časova, zbog priključnih radova i sanacije mreže, navode iz Elektro-Bijeljine.

