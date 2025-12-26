Logo
Oluja u Kaliforniji odnosi živote, bez struje ostalo 100.000 ljudi

Agencije

26.12.2025

07:19

Олуја у Калифорнији
Foto: Tanjug/AP

Jake kiše u velikim dijelovima Kalifornije izazvale su poplave i klizišta, a do božićne noći poginule su tri osobe.

Oluje za koje se očekivalo da će trajati do petka donijele su 27 cm kiše po metru kvadratnom u nekim dijelovima okruga Los Anđelesa te izazvale evakuacije i zatvorile glavne ceste.

Hitne službe su morale izvršiti nekoliko akcija spašavanja, uključujući i spašavanje ljudi zaglavljenih u vozilima zbog porasta poplavne vode. Guverner Kalifornije Gavin Nevsom proglasio je u srijedu vanredno stanje u Los Angelesu i drugim okruzima južne Kalifornije.

Oko 100.000 ljudi u državi bilo je bez struje od četvrtka naveče.

Američki Centar za vremenske prognoze saopštio je u četvrtak da su "moguće brojne bujične poplave".

Brzina vjetra u području zaliva San Francisco premašila je 161 km/h u jednoj opservatoriji u blizini San Josea.

Oluje su dolazile od više atmosferskih rijeka koje su nosile velike oblake vlage iz tropa tokom jedne od najprometnijih turističkih sedmica u godini.

Kalifornija

Oluja

Komentari (0)
