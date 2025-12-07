Veliki broj korisnika Narodne kuhinje u Bijeljini

Toplom obroku spremnom svaki dan, raduju se oni koji nemaju mogućnosti da priušte sebi osnovne namirnice za život. Neki od njih ne mogu ni sami da dođu po svoj obrok, kaže Svetlana.

"Mi smo 2006. krenuli sa 180, sad smo već 19 godina punih, došli smo do 306, mada bi taj broj mogao biti i veći ali nemamo mi te kapacitete, nemamo te kotlove velike da bi mogli mi više. Pet radnih dana, znači, pet različitih kuvanja. Počinjemo u ponedjeljak sa kupusom, utorak đuveč, pa makarone, krompir paprikaš, pasulj, vikendom dobijaju suve pakete", kaže Svetlana.

306 obroka svakodnevno se sprema u narodnoj kuhinji u Bijeljini. Uglavnom socijalno kategorisani, zdravstveno nesposobni za rad ili nisu u finansijskoj mogućnosti da sebi priušte obroke i osnovne stvari za život. Godišnje se potroši 50 000 hljebova i nekoliko tona pasulja, krompira i ostalih namirnica.

"Ovdje su angažovane četiri kuvarice, dvije glavne i pomoćne, distribuciju hrane po punktovima vrši Gradska uprava, a na punktovima volonteri Crvenog krsta, a spisak korisnika Centar za socijalni rad. Svaki korisnik u obroku dobija 600 ml variva, 50 gr mesa ili 70 gr kobasice i pola vekne hljeba", objašnjava Mitar Škorić, šef Odsjeka za zajedničke poslove u Gradskoj upravi

Rad narodne kuhinje pomažu i donatori, te su zahvaljujući tome obroci za praznike korisnika bogatiji.