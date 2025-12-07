Logo
Large banner

Borac novom pobjedom dodatno pobjegao Zrinjskom

Izvor:

Agencije

07.12.2025

19:32

Komentari:

0
Борац - Посушје
Foto: ATV

Fudbaleri Borca su u Banjaluci savladali Posušje sa 3:1 (2:1) u utakmici 18. kola Premijer (VVin) lige BiH.

Na taj način su se odlijepili na tabeli od najbližeg pratioca, aktuelnog šampiona Zrinjskog, kojem sada bježe tri boda.

Poveo je Borac autogolom Daniela Katića u 5. minutu. Kvržić je ubacio sa desne strane, golman gostiju Denkovski je pokušao da izbije loptu, ali je ona pogodila Katića i odbila se u mrežu gostiju.

Gosti su vrlo brzo, u 15. minutu, izjednačili preko Marka Domančića, pokazavši koliko su opasni i da pobjeda nad Zrinjskim dva kola ranije u Mostaru nije bila slučajnost.

Banjalučani ponovo dolaze u vođstvo, 2:1, golom Sandija Ogrineca u 33. minutu. Hiroš je centrirao iz kornera, a Ogrinec se najbolje snašao u petercu.

Kakva bi to utakmica bila na kojoj se Luka Juričić ne bi upisao u listu strijelaca?! On je u 59. minutu, na asistenciju Hiroša, povisio na 3:1, pa je Borac mogao komotnije da uđe u završnicu meča.

Juričiću je ovo 14. pogodak u 18 susreta i ubjedljivo je najefikasniji fudbaler Premijer lige BiH.

U sljedećem kolu Premijer lige BiH ekipa Borca će dočekati još jednu ekipu sa dna tabele, Rudar-Prijedor, dok Posušje gostuje u Širokom Brijegu.

Podijeli:

Tagovi:

FK Borac

Posušje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Хуманитарна акција "Колачи из блока", припремљено око 2.000 колача

Društvo

Humanitarna akcija "Kolači iz bloka", pripremljeno oko 2.000 kolača

1 h

0
Гради се нови ватрогасни дом у Теслићу

Gradovi i opštine

Gradi se novi vatrogasni dom u Tesliću

1 h

0
Очекује се зелено свјетло за извоз јаја А класе у ЕУ

Ekonomija

Očekuje se zeleno svjetlo za izvoz jaja A klase u EU

1 h

0
Све више страних фирми у Српској

Ekonomija

Sve više stranih firmi u Srpskoj

1 h

0

Više iz rubrike

Fudbalska lopta

Fudbal

Utakmica prekinuta zbog smrti: Oglasio se klub

23 h

0
Доналд Трамп на жријебу за Мундијал

Fudbal

Tramp zaplesao tokom žrijeba za Mundijal: Snimak postao hit

1 d

0
Извучене групе на Мундијалу: БиХ у групи са Канадом, Хрвати против Енглеске

Fudbal

Izvučene grupe na Mundijalu: BiH u grupi sa Kanadom, Hrvati protiv Engleske

2 d

1
Вицо Зељковић на жријебу за Свјетско првенство

Fudbal

Vico Zeljković na žrijebu za Svjetsko prvenstvo

2 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

33

Ogavan snimak: Miljana Kulić vršila veliku nuždu pored kreveta

20

28

Kraj za Nemanju Radonjića: Strašan udarac za Zvezdu

20

25

Ovo je pas koji je usmrtio bebu: Novinari snimili njegovu jezivu reakciju

20

10

Osumnjičeni za ubistvo trudnice iza rešetaka, uskoro odluka o izručenju

20

04

Policajac Dalibor Cvijanović optužen da je pretukao čovjeka u stanici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner