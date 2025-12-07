Borac novom pobjedom dodatno pobjegao Zrinjskom

Fudbaleri Borca su u Banjaluci savladali Posušje sa 3:1 (2:1) u utakmici 18. kola Premijer (VVin) lige BiH.

Na taj način su se odlijepili na tabeli od najbližeg pratioca, aktuelnog šampiona Zrinjskog, kojem sada bježe tri boda.

Poveo je Borac autogolom Daniela Katića u 5. minutu. Kvržić je ubacio sa desne strane, golman gostiju Denkovski je pokušao da izbije loptu, ali je ona pogodila Katića i odbila se u mrežu gostiju.

Gosti su vrlo brzo, u 15. minutu, izjednačili preko Marka Domančića, pokazavši koliko su opasni i da pobjeda nad Zrinjskim dva kola ranije u Mostaru nije bila slučajnost.

Banjalučani ponovo dolaze u vođstvo, 2:1, golom Sandija Ogrineca u 33. minutu. Hiroš je centrirao iz kornera, a Ogrinec se najbolje snašao u petercu.

Kakva bi to utakmica bila na kojoj se Luka Juričić ne bi upisao u listu strijelaca?! On je u 59. minutu, na asistenciju Hiroša, povisio na 3:1, pa je Borac mogao komotnije da uđe u završnicu meča.

Juričiću je ovo 14. pogodak u 18 susreta i ubjedljivo je najefikasniji fudbaler Premijer lige BiH.

U sljedećem kolu Premijer lige BiH ekipa Borca će dočekati još jednu ekipu sa dna tabele, Rudar-Prijedor, dok Posušje gostuje u Širokom Brijegu.