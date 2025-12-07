Očekuje se zeleno svjetlo za izvoz jaja A klase u EU

Izvor:
07.12.2025
Peradari iz Republike Srpske i Federacije od 2019. godine na tržište Evropske unije izvoze pileće meso i jaja B klase. Očekuje se da bi naredne godine trebalo da budu završene sve procedure za izvoz konzumnih jaja A klase.
"Mi smo od strane Evropske komisije, to jeste Generalnog direktorata za zdravlje životinja dobili određene preporuke u smislu usklađivanja legislativnog, zakonskog okvira sa propisima Evropske unije koje podrazumijevaju između ostalog da je službeni uzorak konačan u smislu potvrde da li je na nekoj farmi prisutna salmonela", rekao je Negosav Lukić,pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske
U Republici Srpskoj posluju 4 kompanije koje su veliki proizvođači konzumnih jaja. Jedna od njih je i kompanija iz Donjeg Žabara koja dvadeset odsto ukupne proizvodnje jaja B klase izvozi na evropsko tržište.
Izlaskom na evropsko tržište domaći proizvođači bi ostvarili višestruku dobit.
"Vi na taj način omogućavate našim proizvođačima na prvom mjestu da proširuju svoju proizvodnju, samim tim povećava se i broj radnih mjesta, u određenim trenucima važno je imati otvorena vrata za izvoz zbog rješavanja viškova jaja u datom trenutku i sve su to benefiti za našu privredu", rekao je Lukić.
Jaja B klase se koriste u industrijskoj preradi, dok su jaja A klase, konzumna jaja.
Živinarska industrija broji oko 20 hiljada zaposlenih, a taj broj bi mogao biti značajno veći širenjem na evropsko tržište. Iz resornog ministarstva poručuju da su u cijeli proces uključeni i partneri iz federalnog ministarstva poljoprivrede, ministarstva spoljne trgovine i kancelarije za veterinarstvo na nivou BiH.
