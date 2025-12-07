Logo
Očekuje se zeleno svjetlo za izvoz jaja A klase u EU

Izvor:

ATV

07.12.2025

19:20

Очекује се зелено свјетло за извоз јаја А класе у ЕУ
Foto: ATV

Peradari iz Republike Srpske i Federacije od 2019. godine na tržište Evropske unije izvoze pileće meso i jaja B klase. Očekuje se da bi naredne godine trebalo da budu završene sve procedure za izvoz konzumnih jaja A klase.

"Mi smo od strane Evropske komisije, to jeste Generalnog direktorata za zdravlje životinja dobili određene preporuke u smislu usklađivanja legislativnog, zakonskog okvira sa propisima Evropske unije koje podrazumijevaju između ostalog da je službeni uzorak konačan u smislu potvrde da li je na nekoj farmi prisutna salmonela", rekao je Negosav Lukić,pomoćnik ministra za veterinarstvo Republike Srpske

U Republici Srpskoj posluju 4 kompanije koje su veliki proizvođači konzumnih jaja. Jedna od njih je i kompanija iz Donjeg Žabara koja dvadeset odsto ukupne proizvodnje jaja B klase izvozi na evropsko tržište.

Izlaskom na evropsko tržište domaći proizvođači bi ostvarili višestruku dobit.

jabukovo sirce

Zdravlje

Jabukovo sirće je najbolji čuvar zdravlja: Evo kako ga pravilno uzimati

"Vi na taj način omogućavate našim proizvođačima na prvom mjestu da proširuju svoju proizvodnju, samim tim povećava se i broj radnih mjesta, u određenim trenucima važno je imati otvorena vrata za izvoz zbog rješavanja viškova jaja u datom trenutku i sve su to benefiti za našu privredu", rekao je Lukić.

Jaja B klase se koriste u industrijskoj preradi, dok su jaja A klase, konzumna jaja.

Živinarska industrija broji oko 20 hiljada zaposlenih, a taj broj bi mogao biti značajno veći širenjem na evropsko tržište. Iz resornog ministarstva poručuju da su u cijeli proces uključeni i partneri iz federalnog ministarstva poljoprivrede, ministarstva spoljne trgovine i kancelarije za veterinarstvo na nivou BiH.

jaja

