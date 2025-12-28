Logo
Lavrov: Rusija spremna za nastavak saradnje sa SAD

Izvor:

SRNA

28.12.2025

09:37

Foto: Tanjug/AP Photo/Pavel Bednyakov

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija spremna da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na razvoju sporazuma o Ukrajini.

- Cijenimo napore američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rješenje. Posvećeni smo nastavku saradnje sa američkim pregovaračima na razvoju održivih sporazuma koji se bave osnovnim uzrocima sukoba - rekao je on u intervjuu za TASS.

Kako je naveo, Rusija ne vidi spremnost za konstruktivne pregovore između režima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovih evropskih saradnika.

- Primećujemo da režim Zelenskog i njegovi evropski posrednici ne pokazuju nikakvu spremnost za konstruktivne pregovore. Kijevski režim teroriše civile i vrši sabotaže protiv civilne infrastrukture naše zemlje - istakao je Lavrov.

Šef ruske diplomatije je naglasio da je ruska vojska čvrsto preuzela stratešku inicijativu na frontu.

- Kijev nastavlja svoje napore da promijeni situaciju na frontu, gdje je ruska vojska čvrsto preuzela stratešku inicijativu - rekao je on.

Lavrov je takođe napomenuo da veći dio Evrope podržava kijevski režim finansijski i oružjem, računajući na negativan uticaj sankcija na rusku ekonomiju.

- Skoro cijela Evropa, uz nekoliko izuzetaka pumpa ukrajinski režim novcem i oružjem, sanjajući o kolapsu ruske ekonomije pod pritiskom sankcija - zaključio je Lavrov.

Tag:

Sergej Lavrov

