Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je danas da je Rusija spremna da nastavi saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama na razvoju sporazuma o Ukrajini.
- Cijenimo napore američkog predsjednika Donalda Trampa i njegovog tima da postignu mirno rješenje. Posvećeni smo nastavku saradnje sa američkim pregovaračima na razvoju održivih sporazuma koji se bave osnovnim uzrocima sukoba - rekao je on u intervjuu za TASS.
Kako je naveo, Rusija ne vidi spremnost za konstruktivne pregovore između režima ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovih evropskih saradnika.
- Primećujemo da režim Zelenskog i njegovi evropski posrednici ne pokazuju nikakvu spremnost za konstruktivne pregovore. Kijevski režim teroriše civile i vrši sabotaže protiv civilne infrastrukture naše zemlje - istakao je Lavrov.
Šef ruske diplomatije je naglasio da je ruska vojska čvrsto preuzela stratešku inicijativu na frontu.
- Kijev nastavlja svoje napore da promijeni situaciju na frontu, gdje je ruska vojska čvrsto preuzela stratešku inicijativu - rekao je on.
Lavrov je takođe napomenuo da veći dio Evrope podržava kijevski režim finansijski i oružjem, računajući na negativan uticaj sankcija na rusku ekonomiju.
- Skoro cijela Evropa, uz nekoliko izuzetaka pumpa ukrajinski režim novcem i oružjem, sanjajući o kolapsu ruske ekonomije pod pritiskom sankcija - zaključio je Lavrov.
