Dobojlija s potjernice sproveden u tužilaštvo

Hadis Kremić (49) iz Doboja koji je uhapšen u Banjaluci zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.
Njega će u naredna 24 sata ispitati predmetni tužilac koji će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.
Kremić je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djeo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Prilikom hapšenja policija je kod njega pronašla i oduzela 52,4 grama bijelog praha, nalik ”amfetaminu”.
”Provjerama je utvrđeno da je za ovim osumnjičenim raspisana centralna potjernica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju”, saopštila je PU Banjaluka.
