Dobojlija s potjernice sproveden u tužilaštvo

Izvor:

ATV

27.02.2026

14:18

Хадис Кремић, осумњичен за трговину дрогом, ухапшен са 52 грама амфетамина
Foto: ATV

Hadis Kremić (49) iz Doboja koji je uhapšen u Banjaluci zbog sumnje da se bavio trgovinom narkoticima sproveden je u Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci.

Njega će u naredna 24 sata ispitati predmetni tužilac koji će donijeti odluku o eventualnom prijedlogu za pritvor.

Хадис Кремић 02
Hadis Kremić 02

Kremić je uhapšen juče zbog sumnje da je počinio krivično djeo neovlaštena proizvodnja i promet drogom. Prilikom hapšenja policija je kod njega pronašla i oduzela 52,4 grama bijelog praha, nalik ”amfetaminu”.

полиција-Република Српска-лисице

Hronika

Dobojlija sa potjernice uhapšen sa bijelim prahom

”Provjerama je utvrđeno da je za ovim osumnjičenim raspisana centralna potjernica na osnovu naredbe Osnovnog suda u Doboju”, saopštila je PU Banjaluka.

