Logo
Large banner

Raskinut ugovor od milijardu evra u koji je bila upetljana kompanija iz Laktaša

Izvor:

ATV

27.02.2026

15:15

Komentari:

0
Раскинут уговор од милијарду евра у који је била упетљана компанија из Лакташа

Gradska uprava Kluža, kao naručilac posla jednostrano je raskinula ugovor za izgradnju obilaznice kod ovog rumunskog grada vrijedan 1,1 milijardu evra, saopšteno je iz kompanije "Integlal inžinjering" Laktaši.

Iz "Intagrala" su napomenuli da su ovu informaciju objavili mediji u Rumuniji, te pozdravili odluku Gradske uprave Kluža koja, kako je naglašeno, predstavlja korak u dobrom pravcu, ali će i dalje zahtijevati proglašavanje ugovora ništavnim.

клјуц

Ekonomija

Sitnica: Kvadrat najskupljeg stana u Srpskoj plaćen 12.000 KM

U saopštenju se podsjeća da je prethodne mjesece obilježio veliki međunarodni skandal u vezi sa ugovorom za izgradnju obilaznice kod Kluža nakon što je "Integral inženjering" mimo svoje volje i znanja, prevarama i falsifikovanjem dokumenta predstavljen kao dio konzorcijuma sa kojim je Gradska uprava Kluža potpisala sporni ugovor.

Мирослав Мићо Краљевић

BiH

Mićo Kraljević optužen za izazivanje nacionalne mržnje

"Sličan prevarni model je primijenjen u još četiri tendera u Rumuniji, ukupne vrijednosti veće od tri milijarde evra", naveli su iz "Integral inženjeringa".

U saopštenju je naglašeno da će "Integral" nastaviti da koristi sva raspoloživa pravna sredstva za zaštitu svojih poslovnih, finansijskih i reputacionih interesa i u ostalim spornim slučajevima.

Podijeli:

Tagovi :

Integral inženjering

Integral

Rumunija

Kluž

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

Republika Srpska

Dodik sa Gojkovićevom: Jačanje jedinstva srpskog naroda, temelj naše politike

2 h

1
Савић: Опозиција у Српској се распада – то је само циркус и борба за фотеље

Republika Srpska

Savić: Opozicija u Srpskoj se raspada – to je samo cirkus i borba za fotelje

3 h

0
Хидроелектрана на Дрини, Хидроелектрана Вишеград

Republika Srpska

"HE na Drini bila strateški partner u organizaciji MOSI igara"

3 h

0
Хидроелектрана на Дрини у Вишеграду

Republika Srpska

Uspjeh dugogodišnjeg rada Hidroelektrane na Drini želja za unaprijeđenjem sistema elektroprivrede Srpske

5 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner