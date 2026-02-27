Vozač stao da poveze stopere, pa jedva ostao živ

Okružno javno tužilaštvo u Trebinju podiglo je optužnicu protiv M.V. (21) iz Bileće, stopera, koji je šakom u glavu udario vozača S.B. nanijevši mu teške povrede opasne po život.

Sve se odigralo 17. novembra 2024. godine ispred autobuske stanice u ulici Kralja Petra I Oslobodioca u Bileći. S.B. se u društvu sa O.S. vozio pored stanice kada je uočio tri mladića kako stopiraju. Zaustavio se vozilom i otvorio prozor i oni su ga pitali da ih poveze do Trebinja. U prvi mah je to odbio, jer je bilo kasno, ali se predomislio nakon što je napravio krug s vozilom.

Izašao da izvadi sjedalicu, pa dobio udarac

”Vratio se i pozvao ih da sjednu u auto, da ih odveze do Trebinja. Oštećeni je potom izašao iz vozila, kako bi sa zadnjeg sjedišta sklonio sjedalicu za dijete, s namjerom da je stavi u gepek. Tada je došlo do verbalne raspsrave između njega i optuženog M.V.”, navodi se u optužnici.

Dodaje se da je M.V. potom snažno zamahnuo pesnicom i udario S.B. u glavu. Od udarca je pao na tlo i izgubio svijest. Drugi stoper potom je pozvao suvozača O.S. govoreći mu: ”Evo ga na podu”.

Oštećeni izgubio svijest i sjećanje

”Kada je O.S. izašao iz vozila i vidio S.B. na podu, krvave glave, više puta je ponovio: ”Zovite hitnu pomoć. Zovite policiju”, pokušavajući da pomogne oštećenom. Za to vrijeme stoperi su pobjegli s lica mjesta, da bi ubrzo stigla hitna pomoć koja je S.B. prevezla u trebinjsku bolnicu, gdje je ostao da leži deset dana.

U optužnici se navodi da je S.B. zadobio teške povrede opasne po život u vidu potresa mozga, praćenog nesvjesnim stanjem i nesjećanjem događaja, uz krvarenja i prelomom kostiju krova i spoljnjeg zida očne duplje.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Trebinju. Ukoliko se dokaže krivica M.V. prijeti kazna od dvije do osam godina zatvora.