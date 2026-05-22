SNSD predao prijavu CIK-u

ATV
22.05.2026 15:40

4
Главни одбор СНСД-а

Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) predao je Centralnoj izbornoj komisiji BiH prijavu za učešće na opštim izborima u oktobru.

Organizacioni sekretar SNSD-a Igor Dodik rekao je da su potpisi prikupljeni i zahvalio predsjednicima gradskih i opštinskih odbora, mjesnih odbora i svim aktivistima.

"Naša organizacija je moćna zahvaljujući svima vama širom Srpske", poručio je Dodik, prenosi "Srna".

Podnošenje prijava za ovjeru političkih partija i nezavisnih kandidata za učešće na opštim izborima u BiH završava se danas u 16.00 časova.

SNSD

Izbori 2026

Igor Dodik

Komentari (4)
