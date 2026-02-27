Policija opkolila zgradu u kojoj živi brat Mila Đukanovića

27.02.2026
Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.
U pitanju je zgrada u ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke.
Reporter RTCG javlja da su zgradu opkolile posebne jedinice policije.
Aco Đukanović važi za jednog od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.
On je krajem 2006. kupio akcije Nikšićke banke, kojoj je godinu kasnije promijenio ime u Prva banka Crne Gore.
Od početka rada do smjene Demokratske partije socijalista (DPS) avgusta 2020. u banci su depozite imale državne kompanije, brojna ministarstva i druge državne institucije, lokalne samouprave i biznismeni koji su bili bliski tada vladajućoj partiji.
Analizu poslovanja Prve banke radila je 2012. godine i Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (OCCRP) u čijim je izvještajima naveden niz navodno nezakonitih aktivnosti banke koje su, kako navode, "detaljno opisane na hiljadama stranica tajnih bankarskih dokumenata" u posjedu OCCRP-a:
"Dokumenti otkrivaju korupciju, pohlepu i nestručnost. Pri sklapanju ovih poslova banka nije poštovala Zakon o sprečavanju pranja novca, vlastita pravila, niti je slijedila dobru bankarsku praksu", dodaje se.
Jedna od krivičnih prijava MANS je od Specijalnog tužilaštva tražilo provjeru poslovanja Prve banke kada je u pitanju dodjela neuobičajeno povoljnih kredita, uključujući i višemilionski kredit Darku Šariću koji je bio osuđen u Srbiji za krijumčarenje narkotika.
U tekstovima OCCRP-a se između ostalog navodi da je za Prvu banku Šarić bio "pouzdani klijent koji im je u vrijeme krize pritekao u pomoć oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge deponenata".
