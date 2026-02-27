Logo
Large banner

Policija opkolila zgradu u kojoj živi brat Mila Đukanovića

27.02.2026

14:01

Komentari:

0
Полиција опколила зграду у којој живи брат Мила Ђукановића
Foto: screenshot / RTCG

Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsjednika Crne Gore Mila Đukanovića.

U pitanju je zgrada u ulici Vuka Karadžića, gdje su i prostorije Prve banke.

Reporter RTCG javlja da su zgradu opkolile posebne jedinice policije.

Ko je Aco Đukanović?

Aco Đukanović važi za jednog od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori.

On je krajem 2006. kupio akcije Nikšićke banke, kojoj je godinu kasnije promijenio ime u Prva banka Crne Gore.

Od početka rada do smjene Demokratske partije socijalista (DPS) avgusta 2020. u banci su depozite imale državne kompanije, brojna ministarstva i druge državne institucije, lokalne samouprave i biznismeni koji su bili bliski tada vladajućoj partiji.

Analizu poslovanja Prve banke radila je 2012. godine i Mreža za istraživanje organizovanog kriminala i korupcije (OCCRP) u čijim je izvještajima naveden niz navodno nezakonitih aktivnosti banke koje su, kako navode, "detaljno opisane na hiljadama stranica tajnih bankarskih dokumenata" u posjedu OCCRP-a:

"Dokumenti otkrivaju korupciju, pohlepu i nestručnost. Pri sklapanju ovih poslova banka nije poštovala Zakon o sprečavanju pranja novca, vlastita pravila, niti je slijedila dobru bankarsku praksu", dodaje se.

Jedna od krivičnih prijava MANS je od Specijalnog tužilaštva tražilo provjeru poslovanja Prve banke kada je u pitanju dodjela neuobičajeno povoljnih kredita, uključujući i višemilionski kredit Darku Šariću koji je bio osuđen u Srbiji za krijumčarenje narkotika.

U tekstovima OCCRP-a se između ostalog navodi da je za Prvu banku Šarić bio "pouzdani klijent koji im je u vrijeme krize pritekao u pomoć oročivši milionski depozit u trenutku kada je banka jedva izvršavala naloge deponenata".

Podijeli:

Tagovi :

Aco Đukanović

Milo Đukanović

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Продужено родитељско одсуство: Ево колико сада траје

Region

Produženo roditeljsko odsustvo: Evo koliko sada traje

16 h

0
Школа, учионица

Region

Direktor škole optužen da je lažirao radne sate

17 h

0
Мило Ђукановић саслушан због сатова

Region

Milo Đukanović saslušan zbog satova

19 h

0
Лопов

Region

Serijski provalnik završio iza rešetaka: Opljačkao desetine kuća

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

55

Potresno svjedočanstvo oca Živka Kneževića o pogibiji sina Brace: "I sada ga sanjam"

14

48

Dodik sa Gojkovićevom: Jačanje jedinstva srpskog naroda, temelj naše politike

14

47

CIK BiH potvrdila: Opština dobila novog načelnika

14

28

Ovo su parovi osmine finala Lige Evrope i Lige Konferencija

14

18

Protest u Sarajevu: Demonstranti pozivaju radnike Tužilaštva KS da otvore prozore

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner