Potresno svjedočanstvo oca Živka Kneževića o pogibiji sina Brace: "I sada ga sanjam"

Živko Knežević je, za Memorijalni centar Republike Srpske, u okviru projekta dokumentovanja ličnih sjećanja članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, u Čelincu svjedočio o pogibiji sina Brace Kneževića (1971), borca Vojske Republike Srpske, koji je život izgubio 9. novembra 1992. godine.

Braco Knežević bio je borac 1. oklopne brigade u sastavu Vojske Republike Srpske. Formiranjem Vojske Republike Srpske i povlačenjem jedinica tadašnje Jugoslovenske armije sa prostora bivše SR BiH, od ljudstva i tehnike 329. oklopne brigade JNA formirana je 1. oklopna brigada Vojske Republike Srpske.

Brigada je svoj ratni put započela učešćem u borbama za Plitvice 31. marta 1991. godine. Nakon toga dala je značajan doprinos u borbenim dejstvima u Zapadnoj Slavoniji, a u sastavu Taktičke grupe 1, učestvovala je i u operaciji "Koridor 92", poznatoj i kao "Koridor života".

Upravo u proboju koridora, 1. oklopna brigada imala je jednu od ključnih uloga, dajući nemjerljiv doprinos u uspostavljanju kopnene veze između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske i Srbije.Nakon toga, brigada je ratovala na više ratišta: oraškom, brčanskom, gradačačkom, bihaćkom, dobojskom, ozrensko-vozućkom, glamočkom i manjačkom. Upravo na gradačačkom ratištu, 8. novembra 1992. godine, snajperskim hicem pogođen je Braco Knežević. Preminuo je 9. novembra, dijeleći sudbinu mnogih saboraca koji su stradali na linijama odbrane Republike Srpske.

U temelje Republike Srpske svoje živote ugradilo je 180 boraca 1. oklopne brigade, dok je 835 boraca ranjeno. Ukazom predsjednika Republike Srpske, brigada je odlikovana Ordenom Nemanjića, kao priznanje za iskazanu hrabrost i doprinos u odbrani Republike Srpske.

Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, naglašava da su ovakva svjedočenja temelj očuvanja istorijske istine. Centar intenzivno radi na prikupljanju i evidentiranju svih dostupnih svjedočanstava koja govore o stradanju srpskog naroda, s ciljem stvaranja najveće objedinjene baze audio-video svjedočanstava članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.