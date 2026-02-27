Logo
Large banner

Potresno svjedočanstvo oca Živka Kneževića o pogibiji sina Brace: "I sada ga sanjam"

Izvor:

ATV

27.02.2026

14:55

Komentari:

0
Живко Кнежевић отац борца ВРС
Foto: Ustupljena fotografija

Živko Knežević je, za Memorijalni centar Republike Srpske, u okviru projekta dokumentovanja ličnih sjećanja članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata, u Čelincu svjedočio o pogibiji sina Brace Kneževića (1971), borca Vojske Republike Srpske, koji je život izgubio 9. novembra 1992. godine.

Braco Knežević bio je borac 1. oklopne brigade u sastavu Vojske Republike Srpske. Formiranjem Vojske Republike Srpske i povlačenjem jedinica tadašnje Jugoslovenske armije sa prostora bivše SR BiH, od ljudstva i tehnike 329. oklopne brigade JNA formirana je 1. oklopna brigada Vojske Republike Srpske.

Brigada je svoj ratni put započela učešćem u borbama za Plitvice 31. marta 1991. godine. Nakon toga dala je značajan doprinos u borbenim dejstvima u Zapadnoj Slavoniji, a u sastavu Taktičke grupe 1, učestvovala je i u operaciji "Koridor 92", poznatoj i kao "Koridor života".

Upravo u proboju koridora, 1. oklopna brigada imala je jednu od ključnih uloga, dajući nemjerljiv doprinos u uspostavljanju kopnene veze između zapadnog i istočnog dijela Republike Srpske i Srbije.Nakon toga, brigada je ratovala na više ratišta: oraškom, brčanskom, gradačačkom, bihaćkom, dobojskom, ozrensko-vozućkom, glamočkom i manjačkom. Upravo na gradačačkom ratištu, 8. novembra 1992. godine, snajperskim hicem pogođen je Braco Knežević. Preminuo je 9. novembra, dijeleći sudbinu mnogih saboraca koji su stradali na linijama odbrane Republike Srpske.

U temelje Republike Srpske svoje živote ugradilo je 180 boraca 1. oklopne brigade, dok je 835 boraca ranjeno. Ukazom predsjednika Republike Srpske, brigada je odlikovana Ordenom Nemanjića, kao priznanje za iskazanu hrabrost i doprinos u odbrani Republike Srpske.

Denis Bojić, direktor Memorijalnog centra Republike Srpske, naglašava da su ovakva svjedočenja temelj očuvanja istorijske istine. Centar intenzivno radi na prikupljanju i evidentiranju svih dostupnih svjedočanstava koja govore o stradanju srpskog naroda, s ciljem stvaranja najveće objedinjene baze audio-video svjedočanstava članova porodica poginulih i nestalih civila i vojnika iz Odbrambeno-otadžbinskog rata.

Podijeli:

Tagovi :

Vojska Republike Srpske

Braco Knežević

Živko Knežević

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Додик са Гојковићевом: Јачање јединства српског народа, темељ наше политике

Republika Srpska

Dodik sa Gojkovićevom: Jačanje jedinstva srpskog naroda, temelj naše politike

2 h

1
CIK BIH Centralna izborna komisija

BiH

CIK BiH potvrdila: Opština dobila novog načelnika

2 h

0
Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ, све пријављено полицији

Društvo

Nestao Vedad Dolovčić, porodica moli za pomoć, sve prijavljeno policiji

3 h

0
"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Zanimljivosti

"Stiglo bi se u antičko doba": Koliko smo razgovarali u Republici Srpskoj

4 h

0

Više iz rubrike

Нестао Ведад Доловчић, породица моли за помоћ, све пријављено полицији

Društvo

Nestao Vedad Dolovčić, porodica moli za pomoć, sve prijavljeno policiji

3 h

0
Вртић скупљи и до 100 марака

Društvo

Vrtić skuplji i do 100 maraka

7 h

0
У Српској рођено 29 беба

Društvo

U Srpskoj rođeno 29 beba

8 h

0
Дневни центри, састанак

Društvo

Podrška najosjetljivijim kategorijama: Više novca za dnevne centre

21 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

31

Farmerke koje će biti u trendu ovog proljeća

17

30

Mile Kitić otkrio svoje pravo ime

17

23

Da li prijeti nova pandemija? Prijavljen moguć prenos svinjskog gripa među ljudima

17

17

Poznate najnovije informacije o zdravstvenom stanju Ivice Dačića

17

16

Povrijeđeni u požaru hitno hospitalizovani

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner