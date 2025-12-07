Logo
Large banner

Praznici su na pragu: Kakve su cijene prasadi i jagnjadi

Izvor:

ATV

07.12.2025

07:00

Komentari:

0
Празници су на прагу: Какве су цијене прасади и јагњади

Praznici su na pragu pa se očekuje da će prasad i jagnjad uskoro biti izuzetno tražena roba u Republici Srpskoj.

Naime, kako se približavaju novogodišnji i božićni praznici, te slave u januaru, tako počinje da raste i interesovanje građana za ovim životinjama. Naravno, u zavisnosti od toga ko želi da mu se na trpezi nađe kakvo pečenje jagnjeće ili praseće.

Policija Srbija traka

Hronika

Otkriveno ko je muškarac izrešetan u poznatom restoranu

Međutim, od cijena žive vage u tom periodu, zavisi da li će se domaćini za slave ili praznike počastiti pečenicom ili će odluka pasti na koji kilogram pečenja iz pečenjare ili meso pečeno u rerni.

Trenutno, kilogram žive vage jagnjadi u prosjeku košta 8-9 KM, dok se cijena prasića uglavnom kreće oko 6 KM po kilogramu. Ima i onih koji već zacjenjuju svoju robu, a to će, upozoravaju uzgajivači, biti masovnije za neke dvije sedmice.

"Do značajnijeg poskupljenja prasića moglo da dođe od polovine decembra. Tačnije, pred novogodišnje i božićne praznike, te slave koje dolaze. Još je rano govoriti o tome kolika bi cijena mogla da bude u tom periodu", poručuju iz Udruženja uzgajivača svinja Srpske.

Жика Јакшић

Scena

Još malo je do moje smrti: Dirljiva ispovijest Žike Jakšića

Podsjetimo, uoči prošlog Božića kilogram žive vage je išao i do 13 KM, piše "Srpskainfo".

Uzgajivači su više puta naglasili da višom cijenom oko božićnih praznika pokrivaju lošu prodaju u septembru, oktobru, novembru.

"To je jedna realnost i na ovaj način sve se izniveliše. Naime, ako nema tražnje, nema razloga da se poveća cijena, i obrnuto. Porast cijena ide na povećanje tražnje ili ako se u narodnom periodu očekuje njeno povećanje. To je neminovnost i građani ne treba da se čude kad oko Božića cijena bude 10 KM", poručuju uzgajivači.

Podsjetimo, prije tačno 2 mjeseca, kilogram žive vage u prosjeku je koštao 4,5 KM.

Podijeli:

Tagovi:

prasići

jagnjad

Prasetina

jagnjetina

Cijene

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ужас у познатом ресторану: Упуцан вођа навијача Партизана

Hronika

Užas u poznatom restoranu: Upucan vođa navijača Partizana

12 h

0
Ауто завршио на крову куће

Srbija

Snimak bizarne nesreće: Ovako je auto završio na Sašinoj kući

12 h

0
Fudbalska lopta

Fudbal

Utakmica prekinuta zbog smrti: Oglasio se klub

12 h

0
Страшно: Возач из БиХ преминуо за воланом

Hronika

Strašno: Vozač iz BiH preminuo za volanom

12 h

0

Više iz rubrike

Лидлов мегацентар

Ekonomija

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

15 h

0
Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама

Ekonomija

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

15 h

11
Хрвати не могу без српске ракије: Ево ко још не може без шљивовице

Ekonomija

Hrvati ne mogu bez srpske rakije: Evo ko još ne može bez šljivovice

17 h

0
Изградња објекта Махле

Ekonomija

Prilika za posao: Njemački div premješta proizvodnju u Srpsku

17 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

50

Sutra opet o uspostavljanju Kancelarije glavnog pregovarača BiH sa EU

09

38

"Škaljarci" sa potjernica uhapšeni u Beogradu

09

30

Okačio na kuću natpis "D‌jed Mraz ne postoji", posjetila ga policija

09

25

Sutra isplata novembarskih penzija

09

21

Strog, ali pravičan: U Kini sudske sporove rješava AI sudija

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner