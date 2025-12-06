Logo
Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

Stevan Lulić

06.12.2025

17:58

Пензије у Српској расту за 6,25 одсто: Колико је то у маркама
Foto: ATV

Penzije u Republici Srpskoj od januara rastu za 6,25 odsto, najavio je ove sedmice direktor Fonda PIO Goran Milić.

Riječ je o redovnom usklađivanju penzija za oko 294.000 korisnika u Srpskoj, pojasnio je Milić.

Koliko je to u markama?

To znači da će, ako uzmemo za primjer minimalnu penziju od 330 KM, povećanje iznositi oko 20,6 KM. U prevodu, najniža penzija od januara će dostići iznos od 350,6 KM.

Kada govorimo o najnižoj penziji za staž od 40 i više godina, ona je u oktobru iznosila 656,55 KM, što znači da će od januara biti veća za 41 marku i iznosiće oko 697 KM.

Za puni staž osiguranja od 40 godina prosječna penzija za oktobar bila 981 KM. na taj iznos dodamo najavljeno povećanje od 6,25 odsto, od januara će ona iznositi nešto više od 1.042 marke.

Ove godine jedno vanredno usklađivanje

Ovo je deveto redovno usklađivanje penzija od 2013. godine, od kada je bilo i 14 vanrednih usklađivanja.

Posljednje redovno usklađivanje bilo je početkom ove godine, dok je posljednje vanredno izvršeno odlukom Vlade na avgustovskoj penziji.

Na godišnjem nivou za svih 294.000 korisnika izdvaja se oko dvije milijarde maraka, odnosno oko 167 miliona mjesečno.

