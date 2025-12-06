Zvijer duga 4 metra i teška 272 kilograma blokirala put

Policajci na Floridi imali su pune ruke posla da bi uklonili aligatora dugog 4,2 metra i teškog preko 272 kilograma koji se isprečio na auto-putu u okrugu Sarasota.

Čak sedam policajaca i jedan iskusni lovac morali su da intervenišu kako bi pomjerili ogromnog reptila koji je blokirao put, a kada je postalo jasno da ni taj broj ljudi nije dovoljan, u pomoć je pozvano pojačanje.

Na snimcima koje je objavila kancelarija šerifa okruga Sarasota prikazana je borba čitavog tima ljudi da obuzdaju aligatora i potom ga ubace u zadnji dio kamioneta.

Ovaj incident dogodio se u vrijeme kada aktivnost aligatora na Floridi počinje da zamire sa padom temperatura, pošto ove životinje uglavnom provode zimu u spavanju, piše CBS Njuz.

Protekle nedjelje, međutim, u okrugu Sarasota zabilježene su više temperature od uobičajenih zbog čega su aligatori još uvijek aktivni.