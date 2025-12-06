Logo
Large banner

Koliko je pitanja stiglo Putinu za prva dva dana

Izvor:

RT Balkan

06.12.2025

17:05

Komentari:

0
Колико је питања стигло Путину за прва два дана
Foto: Tanjug/ Kremlin Pool Photo via AP

Broj obraćanja građana za predstojeću "Direktnu liniju" sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom premašio je 255.000, saopšteno je u programu televizijskog kanala Rusija 1.

Urednici programa naveli su da je ovogodišnji odziv izuzetno veliki: Obim obraćanja je zaista ogroman. Već je stiglo više od 255.000 pitanja.

Prema statistici, 33 odsto pitanja poslali su muškarci, dok 67 odsto dolazi od žena.

Tradicionalna konferencija za štampu na kojoj ruski predsjednik sumira rezultate odlazeće godine i "Direktna linija" biće održani 19. decembra u 10 časova po centralnoevropskom vremenu. Prikupljanje pitanja počelo je 4. decembra u 15 časova i trajaće sve do završetka same emisije.

илу-слушалице-телефон-22092025

Srbija

Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja građana.

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima, piše RT Balkan.

Podijeli:

Tag:

Vladimir Putin

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Слушалице телефон

Srbija

Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

1 h

0
Ана Ивановић се вратила старој љубави

Tenis

Ana Ivanović se vratila staroj ljubavi

1 h

0
Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Svijet

Izdata upozorenja: Ova područja su na udaru oluje, stižu poplave

1 h

0
Троструко убиство у Чачку

Hronika

Mračna prošlost kuće u Čačku u kojoj je sin ubio roditelje pa sebe

1 h

0

Više iz rubrike

Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве

Svijet

Izdata upozorenja: Ova područja su na udaru oluje, stižu poplave

1 h

0
Lisice zatvor pritvor

Svijet

Danila živog zapalili: Novi detalji ubistva sina političara

2 h

0
Детаљи ужаса: Синовима прославила рођендан, узела их у наручје и бацила се са 10. спрата

Svijet

Detalji užasa: Sinovima proslavila rođendan, uzela ih u naručje i bacila se sa 10. sprata

2 h

0
Два дједа мраза се потукла у супермаркету, умало све демолирали

Svijet

Dva djeda mraza se potukla u supermarketu, umalo sve demolirali

2 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

40

Nije svagdje 130 km/h: Znate li ograničenje na auto-putevima u Ex-YU

18

36

Pri kraju gradnja megacentra u BiH vrijednog 100 miliona evra

18

05

Ekstramutirani virus izazvao paniku: Ljekari apeluju da se opet nose maske

17

58

Penzije u Srpskoj rastu za 6,25 odsto: Koliko je to u markama

17

56

Pitbul usmrtio bebu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner