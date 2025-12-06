Koliko je pitanja stiglo Putinu za prva dva dana

Broj obraćanja građana za predstojeću "Direktnu liniju" sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom premašio je 255.000, saopšteno je u programu televizijskog kanala Rusija 1.

Urednici programa naveli su da je ovogodišnji odziv izuzetno veliki: Obim obraćanja je zaista ogroman. Već je stiglo više od 255.000 pitanja.

Prema statistici, 33 odsto pitanja poslali su muškarci, dok 67 odsto dolazi od žena.

Tradicionalna konferencija za štampu na kojoj ruski predsjednik sumira rezultate odlazeće godine i "Direktna linija" biće održani 19. decembra u 10 časova po centralnoevropskom vremenu. Prikupljanje pitanja počelo je 4. decembra u 15 časova i trajaće sve do završetka same emisije.

Prošle godine stiglo je čak 1,2 miliona pitanja građana.

Ovaj događaj pruža Rusima mogućnost da neposredno upute pitanja svom predsjedniku, a ono što ga izdvaja jeste da nijedan drugi svjetski lider ne nudi tako direktnu komunikaciju sa građanima, piše RT Balkan.