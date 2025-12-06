Logo
Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

Izvor:

Blic

06.12.2025

16:58

Komentari:

0
Слушалице телефон
Foto: Pexels/JÉSHOOTS

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke o kaznama za navodne saobraćajne prekršaje jer je u pitanju zloupotreba.

U saopštenju se navodi da građanima i dalje stižu "zlonamerne SMS poruke" o kaznama za navodna prekoračenja brzine ili nenaplaćenoj putarini.

To javno preduzeće je i krajem septembra upozorilo građane na lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje, piše Blic.

Tag:

prevara

