Upozorenje: Hara novi talas prevara, ne otvarajte ove poruke

Javno preduzeće Putevi Srbije upozorilo je danas građane da ne otvaraju SMS poruke o kaznama za navodne saobraćajne prekršaje jer je u pitanju zloupotreba.
U saopštenju se navodi da građanima i dalje stižu "zlonamerne SMS poruke" o kaznama za navodna prekoračenja brzine ili nenaplaćenoj putarini.
To javno preduzeće je i krajem septembra upozorilo građane na lažne SMS poruke o kaznama za saobraćajne prekršaje, piše Blic.
