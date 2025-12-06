Izdata upozorenja: Ova područja su na udaru oluje, stižu poplave

Meteorološka služba Velike Britanije saopštila je danas da je zbog prognoziranih jakih kiša izdato 36 upozorenja na moguće poplave u toj zemlji.

Prema vremenskoj prognozi, tokom vikenda Veliku Britaniju će pogoditi vlažno i vjetrovito vreme, dok su od sljedeće nedelje mogući "potencijalno problematični vremenski uslovi", prenosi Skaj njuz.

Za područje Engleske izdato je 22 upozorenja na poplave, osam takvih upozorenja izdato je za Škotsku i šest za Vels.

U upozorenjima se navodi da bi padavine mogle dovesti do lokalnih poplava i poremećaja u saobraćaju. Navodi se da će pljuskovi biti najdugotrajniji u južnom Velsu i na jugozapadu Engleske.