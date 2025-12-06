Logo
Izdata upozorenja: Ova područja su na udaru oluje, stižu poplave

Izvor:

Tanjug

06.12.2025

16:52

Издата упозорења: Ова подручја су на удару олује, стижу поплаве
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Meteorološka služba Velike Britanije saopštila je danas da je zbog prognoziranih jakih kiša izdato 36 upozorenja na moguće poplave u toj zemlji.

Prema vremenskoj prognozi, tokom vikenda Veliku Britaniju će pogoditi vlažno i vjetrovito vreme, dok su od sljedeće nedelje mogući "potencijalno problematični vremenski uslovi", prenosi Skaj njuz.

Троструко убиство у Чачку-06122025

Hronika

Mračna prošlost kuće u Čačku u kojoj je sin ubio roditelje pa sebe

Za područje Engleske izdato je 22 upozorenja na poplave, osam takvih upozorenja izdato je za Škotsku i šest za Vels.

U upozorenjima se navodi da bi padavine mogle dovesti do lokalnih poplava i poremećaja u saobraćaju. Navodi se da će pljuskovi biti najdugotrajniji u južnom Velsu i na jugozapadu Engleske.

