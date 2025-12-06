Logo
Pitbul usmrtio bebu

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

17:56

Питбул пас
Foto: Efrem Efre/Pexels

Na grčkom ostrvu Zakintosu dogodila se velika tragedija kada je porodični pitbul usmrtio bebu staru 18 mjeseci.

Dijete je bilo u dvorištu svoje kuće kada mu se približio porodični pitbul pas i, iz nepoznatog razloga, napao ga sa velikom žestinom, prenio je portal Protothema.

Tragedija se odigrala u Agios Leontasu, na Zakintosu, gdje je dijete od 18 meseci umrlo nakon napada razjarenog ljubimca. Prema navodima, dvogodišnje dijete bilo je u dvorištu svoje kuće nedugo nakon što se vratilo iz kupovine sa roditeljima.

Dijete se navodno približilo porodičnom psu, koji je, iz nepoznatog razloga, napao mališana nanoseći mu teške povrede.

Теретана

Zdravlje

Opasna bakterija vreba u teretani: Oko 10 odsto oboljelih umire

Nedugo poslije 13,00 časova, roditelji su u panici pozvali hitne službe i dijete je odvezeno u bolnicu. Međutim, već je bilo prekasno, jer je tamo proglašeno mrtvim. Otac djeteta je albanskog porijekla, dok je majka Britanka i oboje godinama žive na ostrvu Zakintos.

Lokalna zajednica je šokirana incidentom, a nadležni organi su se već mobilisali kako bi istražili okolnosti napada. Roditelji se nalaze u pritvoru, piše Telegraf.

Tagovi:

pitbul

preminula beba

