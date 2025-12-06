Američki preduzetnik Ilon Mask pozvao je na likvidaciju EU i vraćanje punog suvereniteta pojedinačnim državama da bi, kako je naveo, vlade mogle bolje da predstavljaju svoj narod.

"EU treba ukinuti, a suverenitet vratiti državama", napisao je Mask na mreži "Iks", dodajući da evropska birokratija "sporo guši Evropu do smrti" i pitajući se od čega tačno SAD štite EU.

Exactly — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 6, 2025

Iz Brisela je ranije saopšteno da je platforma "Iks" kažnjena sa 120 miliona evra, potvrdio je portparol Evropske komisije Toma Renje.

Republika Srpska Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama

Reagujući na Maskovu objavu, potpredsjednik Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev u kratkoj poruci na mreži "Iks" saglasio se sa njegovim stavom.

On je kratko napisao: "Upravo tako".