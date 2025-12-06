Izvor:
Agencije
06.12.2025
17:32
Komentari:0
Američki preduzetnik Ilon Mask pozvao je na likvidaciju EU i vraćanje punog suvereniteta pojedinačnim državama da bi, kako je naveo, vlade mogle bolje da predstavljaju svoj narod.
"EU treba ukinuti, a suverenitet vratiti državama", napisao je Mask na mreži "Iks", dodajući da evropska birokratija "sporo guši Evropu do smrti" i pitajući se od čega tačno SAD štite EU.
Exactly— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 6, 2025
Iz Brisela je ranije saopšteno da je platforma "Iks" kažnjena sa 120 miliona evra, potvrdio je portparol Evropske komisije Toma Renje.
Republika Srpska
Đokić: SDS nastavlja sa neutemeljenim optužbama
Reagujući na Maskovu objavu, potpredsjednik Savjeta bezbjednosti Ruske Federacije Dmitrij Medvedev u kratkoj poruci na mreži "Iks" saglasio se sa njegovim stavom.
On je kratko napisao: "Upravo tako".
Najnovije
Najčitanije
18
40
18
36
18
05
17
58
17
56
Trenutno na programu