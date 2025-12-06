Orban upozorio: Evropa sprema rat do 2030. godine

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da su evropski lideri donijeli odluku da Evropa bude spremna za rat do 2030. godine, ali da Budimpešta tome jasno kaže ne.

"Mađarska je u opasnosti, naš zadatak je da spriječimo uvlačenje EU u rat - sami to ne možemo", poručio je Orban na skupu aktivista Fidesa u Kečkemetu.

Svijet Ilon Mask pozvao na likvidaciju Evropske unije

Orban je takođe rekao da je EU trebalo da osudi korupciju u Ukrajini, ali da Brisel i Kijev pokrivaju jedni druge umesto da pogledaju istini u oči, piše Sputnjik.