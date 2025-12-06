Logo
Orban upozorio: Evropa sprema rat do 2030. godine

Sputnjik

06.12.2025

17:35

Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban izjavio je da su evropski lideri donijeli odluku da Evropa bude spremna za rat do 2030. godine, ali da Budimpešta tome jasno kaže ne.

"Mađarska je u opasnosti, naš zadatak je da spriječimo uvlačenje EU u rat - sami to ne možemo", poručio je Orban na skupu aktivista Fidesa u Kečkemetu.

Ilon Mask

Svijet

Ilon Mask pozvao na likvidaciju Evropske unije

Orban je takođe rekao da je EU trebalo da osudi korupciju u Ukrajini, ali da Brisel i Kijev pokrivaju jedni druge umesto da pogledaju istini u oči, piše Sputnjik.

Viktor Orban

