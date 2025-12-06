Logo
Uhvaćen osumnjičeni za ubistvo trudnice u Hrvatskoj

Izvor:

Telegraf

06.12.2025

16:35

Komentari:

0
Ухваћен осумњичени за убиство труднице у Хрватској
Foto: PU Međimurska

Josip Oršuš, koji se sumnjiči da je ubio trudnicu u Hrvatskoj u Međimurju, i njenu sestru teško ranio, uspio je da pređe granicu i uhvaćen je u Sloveniji!

Kako prenose mediji, policijska uprava međimurska u četvrtak poslijepodne dobila je dojavu kolega iz Slovenije da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhapšen muškarac za kojim je bila raspisana evropska potjernica.

Kako javlja Dnevnik, riječ je o Josipu Oršušu (40), osumnjičenom za pokušaj teškog ubistvo 29-godišnje žene i teško ubistvo 28-godišnjakinje.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Danila živog zapalili: Novi detalji ubistva sina političara

"Nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja, Oršuš će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske. Protiv njega je već ranije podnesena kaznena prijava Županijskom državnom tužilaštvu u Varaždinu, što je i bio temelj za izdavanje evropskog naloga za hapšenje", navodi se.

(Telegraf)

