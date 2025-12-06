Uhvaćen osumnjičeni za ubistvo trudnice u Hrvatskoj

Izvor:
Telegraf
06.12.2025
16:35
Komentari:0
Josip Oršuš, koji se sumnjiči da je ubio trudnicu u Hrvatskoj u Međimurju, i njenu sestru teško ranio, uspio je da pređe granicu i uhvaćen je u Sloveniji!
Kako prenose mediji, policijska uprava međimurska u četvrtak poslijepodne dobila je dojavu kolega iz Slovenije da je na području mjesta Bistrica pronađen i uhapšen muškarac za kojim je bila raspisana evropska potjernica.
Kako javlja Dnevnik, riječ je o Josipu Oršušu (40), osumnjičenom za pokušaj teškog ubistvo 29-godišnje žene i teško ubistvo 28-godišnjakinje.
Svijet
Danila živog zapalili: Novi detalji ubistva sina političara
"Nakon sprovedenog kriminalističkog istraživanja, Oršuš će biti predat pritvorskom nadzorniku Policijske uprave međimurske. Protiv njega je već ranije podnesena kaznena prijava Županijskom državnom tužilaštvu u Varaždinu, što je i bio temelj za izdavanje evropskog naloga za hapšenje", navodi se.
(Telegraf)
Region
3 h0
Region
3 h0
Region
4 h0
Region
7 h0
Najnovije
Najčitanije
18
36
18
05
17
58
17
56
17
42
Trenutno na programu