Osumnjičeni za ubistvo nevjenčane supruge danas trebalo da se javi u zatvor

Osumnjični za ubistvo nevjenčane supruge u Međimurju i za ranjavanje njene sestre je višestruku počinilac krivičnih djela i danas je trebalo da se javi u zatvor u Zagrebu na odsluženje jednogodišnje kazne zbog krađe, saopšteno je međimurske Policijske uprave.

Josip Oršuš /40/ osumnjičen je da je u Sitnicama u četvrtak uveče usmrtio nevjenčanu suprugu, a njena dvadesetdevetogodišnja sestra zadobila je teške povrede i u bolnici u Čakovcu joj se bore za život.

Za bjeguncem je pokrenuta opsežna potraga u koju su uključene sve raspoložive policijske snage, specijalne jedinice, dronovi i potražni psi.

Načelnik Policijske postaje Mursko Središće Miljenko Vrbanec izjavio je da nije pronađeno oružje, ali da su pronađeni neki drugi dokazi, prenose hrvatski mediji.

Oršuš je poznat policiji kao višestruki počinilac krivičnih djela, uglavnom imovinskih delikata.

Nakon što je automobil kojim je pobjegao pronađen u slovenskom mjestu Raskrižje, oko 16 kilometara od mjesta zločina, u akciju su se uključile i slovenačke specijalne jedinice.

Kontaktirana je i mađarska policija zbog mogućeg bijega i u tom smjeru.