Šeranić pozvao građane da se priključe akciji "S ljubavlju hrabrim srcima": Direktna pomoć djeci

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić pozvao je građane Republike Srpske da se priključe akciji "S ljubavlju hrabrim srcima" i pozovu humanitarni broj 1411 kako bi se prikupila sredstva za osnivanje i opremanje centara za specijalističke socijalne usluge za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju u Banjaluci, Derventi i Foči.

"Ova akcija večeras je direktna pomoć djeci, ali je još značajnija pomoć porodicama", rekao je Šeranić Srni.

On je zahvalio Kabinetu predsjednika Republike koji je prihvatio prijedlog Ministarstva zdravlja da 16. donatorsko veče bude posvećeno osnivanju i opremanju ovih centara.

"Mi u posljednje vrijeme razmišljamo o osnivanju ove vrste centra. Riječ je o konsultativno specijalističkoj zaštiti u okviru socijalne zaštite. Tu su predviđene usluge logopeda, defektologa, psihologa, socijalnih radnika, prije svega, za djecu sa različitim vrstama razvojnih poremećaja", rekao je Šeranić.