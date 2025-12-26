Željeznice Srpske: Vožnja i druženje sa Djedom Mrazom

Voz na redovnoj liniji Doboj - Stanari - Doboj krenuo je na vrijeme. Krajem decembra već više od tri decenije njim putuju najmlađe Dobojlije. Ove godine u kupee je sjelo 173 mališana. Uzbuđenje nisu krili, jer za mnoge je to jedino putovanje prugom.

“Meni je svaki poseban dan kad se vozim vozom, družim se, pričam budem s rođacima jako mi je lijepo”,

“Sjedim ovdje uzmem i gledam kroz prozor, pričam s rođacima to radim”,

“Ovo mi je tek drugi put u životu da se vozim s vozom pa lepo mi je gledam kroz prozor i vidim koliko brz vozi”, kažu mališani.

Dok su uživali u vožnji obišao ih je Djed Mraz. Željeznica mu kaže olakšava posao.

“ Željeznica tradiciju njena je da organizuje voz od Doboja do Stanara što mi olakšava mnogo posla zato što na jednom mjestu ima puno djece pa ne moram svakom posebno da dođem”, kaže Djed Mraz.

U želji da djeci zaposlenih uljepšaju praznike, Željeznice su uvele ovu liniju. Voz saobraća dva dana.

“Jedan dan je rezervisan za Banjaluku, Prijedor i Novi Grad , drugog dana je Doboj, tako svake godine, nadamo se da ćemo nastaviti i ubuduće”, rekla je Aleksandra Simić, služba za informisanje Željeznica Republike Srpske.

Ove godine druženje sa Djeda Mrazom organizovano je za 308 mališana. Najviše njih iz Doboja, gdje je i sjedište ovog preduzeća.