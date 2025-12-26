Logo
Large banner

Željeznice Srpske: Vožnja i druženje sa Djedom Mrazom

Autor:

Božana Živanović

26.12.2025

19:38

Komentari:

0
Жељезнице Српске: Вожња и дружење са Дједом Мразом
Foto: ATV

Voz na redovnoj liniji Doboj - Stanari - Doboj krenuo je na vrijeme. Krajem decembra već više od tri decenije njim putuju najmlađe Dobojlije. Ove godine u kupee je sjelo 173 mališana. Uzbuđenje nisu krili, jer za mnoge je to jedino putovanje prugom.

“Meni je svaki poseban dan kad se vozim vozom, družim se, pričam budem s rođacima jako mi je lijepo”,

“Sjedim ovdje uzmem i gledam kroz prozor, pričam s rođacima to radim”,

“Ovo mi je tek drugi put u životu da se vozim s vozom pa lepo mi je gledam kroz prozor i vidim koliko brz vozi”, kažu mališani.

Dok su uživali u vožnji obišao ih je Djed Mraz. Željeznica mu kaže olakšava posao.

“ Željeznica tradiciju njena je da organizuje voz od Doboja do Stanara što mi olakšava mnogo posla zato što na jednom mjestu ima puno djece pa ne moram svakom posebno da dođem”, kaže Djed Mraz.

U želji da djeci zaposlenih uljepšaju praznike, Željeznice su uvele ovu liniju. Voz saobraća dva dana.

“Jedan dan je rezervisan za Banjaluku, Prijedor i Novi Grad , drugog dana je Doboj, tako svake godine, nadamo se da ćemo nastaviti i ubuduće”, rekla je Aleksandra Simić, služba za informisanje Željeznica Republike Srpske.

Ove godine druženje sa Djeda Mrazom organizovano je za 308 mališana. Najviše njih iz Doboja, gdje je i sjedište ovog preduzeća.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi:

paketići

djeca

Doboj

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Центар за социјални рад и Црвени крст Бијељине подијелили помоћ вриједну 20.000 КМ

Gradovi i opštine

Centar za socijalni rad i Crveni krst Bijeljine podijelili pomoć vrijednu 20.000 KM

7 h

0
Општина у Српској спаја нерадне дане: Радници слободни до 10. јануара

Gradovi i opštine

Opština u Srpskoj spaja neradne dane: Radnici slobodni do 10. januara

8 h

0
Савић: ЦИК жели да обезвриједи изборну вољу грађана

Gradovi i opštine

Savić: CIK želi da obezvrijedi izbornu volju građana

10 h

0
Електро-Бијељина: Сутра застој у испоруци струје

Gradovi i opštine

Elektro-Bijeljina: Sutra zastoj u isporuci struje

12 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

01

Cvijanović: Ponosna sam na sve ono što smo uradili u proteklih 16 godina

20

58

Vučević: Srbija donira milion evra za akciju "S ljubavlju hrabrim srcima"

20

54

"S ljubavlju hrabrim srcima": Broj pozvan više od 47.000 puta

20

50

Trišić Babić: Manifestacija "S ljubavlju hrabrim srcima" simbol je solidarnosti Republike Srpske

20

48

Opasni trag: Dešavnja na Kosovu 80-ih

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner