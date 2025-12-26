Opština u Srpskoj spaja neradne dane: Radnici slobodni do 10. januara

Izvor:
Provjereno.info
26.12.2025
13:01
Komentari:0
Zaposleni u opštinskoj administraciji Srebrenice i ustanove čiji je osnivač opština neće raditi prvih devet dana januara, jer će spojiti neradne dana za Novu godinu, Božić i Dan Republike, 9.januar.
Načelnik opštine Miloš Vučić, kako je navedeno u obavještenju, radi ušteda, neradnim danima proglasio i 5. i 8. januar.
U toku ta dva dana radiće dežurni službenici i u šalter-sali od 9.00 do 13.00 časova radi pružanja neophodnih usluga građanima.
Svijet
Donio ušteđevinu, pa izazvao požar u banci: Mnogi klijenti ostali bez novca
Uz obavještenje o neradnim danima Vučić je uputio novogodišnju čestitku stanovnicima Srebrenice, a pravoslavnim vjernicima predstojeći Božić.
Najnovije
Najčitanije
16
36
16
32
16
28
16
24
16
19
Trenutno na programu