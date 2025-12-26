Logo
Opština u Srpskoj spaja neradne dane: Radnici slobodni do 10. januara

Izvor:

Provjereno.info

26.12.2025

13:01

Komentari:

0
Општина у Српској спаја нерадне дане: Радници слободни до 10. јануара

Zaposleni u opštinskoj administraciji Srebrenice i ustanove čiji je osnivač opština neće raditi prvih devet dana januara, jer će spojiti neradne dana za Novu godinu, Božić i Dan Republike, 9.januar.

Načelnik opštine Miloš Vučić, kako je navedeno u obavještenju, radi ušteda, neradnim danima proglasio i 5. i 8. januar.

U toku ta dva dana radiće dežurni službenici i u šalter-sali od 9.00 do 13.00 časova radi pružanja neophodnih usluga građanima.

Евро

Svijet

Donio ušteđevinu, pa izazvao požar u banci: Mnogi klijenti ostali bez novca

Uz obavještenje o neradnim danima Vučić je uputio novogodišnju čestitku stanovnicima Srebrenice, a pravoslavnim vjernicima predstojeći Božić.

Tagovi:

Srebrenica

neradni dani

