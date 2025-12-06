Udario ženu pa pobjegao: Uhapšen Banjalučanin koji je izazvao saobraćajku u Kozarskoj Dubici

D.V. iz Banja Luke uhapšen je jer je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u Kozarskoj Dubici u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena.

Saobraćajna nezgoda se dogodila 04.12.2025. godine oko 17:40 časova kada je nepoznati vozač prouzrokovao nezgodu u kojoj je teško povrijeđena pješak R.Ć. iz Kozarske Dubice, a potom se udaljio sa lica mjesta.

Povrijeđeno lice prevezeno je Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci, a preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao D.V. iz Banja Luke upravljajući vozilom marke volvo.

Kako navode iz policije, iste večeri vozač je uhapšen, a predmetno vozilo pronađeno i oduzeto.

O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta protiv D.V. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela "Ugrožavanje javnog saobraćaja" i "Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi".