Logo
Large banner

Udario ženu pa pobjegao: Uhapšen Banjalučanin koji je izazvao saobraćajku u Kozarskoj Dubici

Izvor:

ATV

06.12.2025

10:39

Komentari:

0
Ударио жену па побјегао: Ухапшен Бањалучанин који је изазвао саобраћајку у Козарској Дубици
Foto: ATV

D.V. iz Banja Luke uhapšen je jer je prouzrokovao saobraćajnu nezgodu u Kozarskoj Dubici u kojoj je jedna osoba teško povrijeđena.

Saobraćajna nezgoda se dogodila 04.12.2025. godine oko 17:40 časova kada je nepoznati vozač prouzrokovao nezgodu u kojoj je teško povrijeđena pješak R.Ć. iz Kozarske Dubice, a potom se udaljio sa lica mjesta.

Povrijeđeno lice prevezeno je Univerzitetsko-klinički centar Republike Srpske u Banja Luci, a preduzetim mjerama i radnjama utvrđeno je da je u nezgodi učestvovao D.V. iz Banja Luke upravljajući vozilom marke volvo.

policija hrvatska

Region

Horor u Hrvatskoj: Žena preminula na stepenicama, povrijeđen muškarac pronađen u stanu

Kako navode iz policije, iste večeri vozač je uhapšen, a predmetno vozilo pronađeno i oduzeto.

O svemu je obavješten tužilac Okružnog javnog tužilaštva Prijedor kojem će se po kompletiranju predmeta protiv D.V. dostaviti izvještaj za počinjena krivična djela "Ugrožavanje javnog saobraćaja" i "Nepružanje pomoći licu povrijeđenom u saobraćajnoj nezgodi".

Podijeli:

Tagovi:

hapšenje

PU Prijedor

Kozarska Dubica

Saobraćajna nezgoda

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Саобраћајка у Бањалуци, учествовало више возила

Hronika

Saobraćajka u Banjaluci, učestvovalo više vozila

17 h

0
Потресни детаљи трагедије у Суботици: Тијело тинејџера (15) пронашла мајка

Hronika

Potresni detalji tragedije u Subotici: Tijelo tinejdžera (15) pronašla majka

17 h

0
Идентификован ученик који је лажно пријавио бомбу у школи

Hronika

Identifikovan učenik koji je lažno prijavio bombu u školi

18 h

0
Хорор: Тијело дјетета нађено у аутомобилу

Hronika

Horor: Tijelo djeteta nađeno u automobilu

19 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

37

Jokić: Nije mi išlo u prvom poluvremenu

12

30

Budimpešta blokirala izdavanje evroobveznica za naoružavanje Kijeva

12

27

Najnoviji jezivi detalji zločina u Čačku: Majci i ocu prerezao vrat, sebe izbo u grudi

12

19

Iz opštinsih zgrada na KiM nestali vrijedni predmeti, ikone oštećene

12

17

Broj žrtava poplava u Indoneziji premašio 900

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner