Horor: Tijelo djeteta nađeno u automobilu

Učenik Tehničke škole "Ivan Sarić" (15) pronađen je bez znakova života u automobilu u Subotici.

Prema još nepotvrđenim informacijama koje kruže po društvenim mrežama, dječak je navodno svake večeri sjedio u automobilu koji je bio parkiran u garaži, slušajući muziku.

Navodno je uobičajeno ostavljao odškrinuta vrata ili prozor, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grejanje u automobilu.

Srbija Apelacioni sud ukinuo presudu Dijani Hrkalović

Uzrok smrti pokazaće obdukcija, ali se pretpostavlja da je automobil radio cijelu noć i da su izduvni gasovi ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, te da se tinejdžer ugušio, piše Kurir.