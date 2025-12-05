Horor: Tijelo djeteta nađeno u automobilu

Izvor:
Telegraf
05.12.2025
17:09
Učenik Tehničke škole "Ivan Sarić" (15) pronađen je bez znakova života u automobilu u Subotici.
Prema još nepotvrđenim informacijama koje kruže po društvenim mrežama, dječak je navodno svake večeri sjedio u automobilu koji je bio parkiran u garaži, slušajući muziku.
Navodno je uobičajeno ostavljao odškrinuta vrata ili prozor, ali je sinoć, zbog hladnoće, sve zatvorio i uključio grejanje u automobilu.
Uzrok smrti pokazaće obdukcija, ali se pretpostavlja da je automobil radio cijelu noć i da su izduvni gasovi ušli u kabinu kroz ventilacioni sistem, te da se tinejdžer ugušio, piše Kurir.
