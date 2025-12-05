Logo
Large banner

Vašington: Evropa na ivici civilizacijskog kolapsa

Izvor:

SRNA

05.12.2025

16:56

Komentari:

0
Вашингтон: Европа на ивици цивилизацијског колапса

Vašington strahuje da je Evropa na ivici civilizacijskog kolapsa zbog podrivačkih politika EU i drugih nadnacionalnih struktura, navodi se u ažuriranoj Strategiji državne bezbjednosti SAD.

U dokumentu se ističe da je ekonomski pad u Evropi okružen stvarnom i ozbiljnijom perspektivom civilizacijskog brisanja.

Prema navodima SAD, među većim problemima u Evropi su i aktivnosti EU i drugih transnacionalnih tijela koje podrivaju političku slobodu i suverenitet, migraciona politika koja transformiše kontinent i stvara neslogu, cenzurisanje slobode govora, suzbijanje političke opozicije, pad nataliteta i gubitak nacionalnog identiteta i samopouzdanja, prenio je TASS.

Horoskop

Zanimljivosti

Ovo su četiri najinteligentnija horoskopska znaka

"Ako se nastave trenutni trendovi, kontinent neće biti prepoznatljiv za 20 godina ili čak manje", upozorava se u dokumentu.

SAD su izrazile sumnju u mogućnost da će pojedine evropske države imati prikladan ekonomski i vojni potencijal da ostanu pouzdan partner Americi.

"Želimo da Evropa ostane evropska, da vrati svoje civilizaciono samopouzdanje i odustane od propalog fokusa na regulatorno gušenje", dodaje se u dokumentu.

Podijeli:

Tag:

Vašington

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Минић: Студенти покретачи хуманитарне акције заслужују пуну подршку

Republika Srpska

Minić: Studenti pokretači humanitarne akcije zaslužuju punu podršku

1 h

0
Саобраћајка код ''Крамара'': Аутом ударио пјешака

Hronika

Saobraćajka kod ''Kramara'': Autom udario pješaka

1 h

0
Кошарац: Безобразна одлука члана УО УИО из ФБиХ

Republika Srpska

Košarac: Bezobrazna odluka člana UO UIO iz FBiH

1 h

1
horoskop astrologija

Zanimljivosti

Ovo su četiri najinteligentnija horoskopska znaka

1 h

0

Više iz rubrike

Орбан: Брисел се дави у корупцији

Svijet

Orban: Brisel se davi u korupciji

2 h

0
Сијарто: Кијев наставља да крши људска права Украјинаца

Svijet

Sijarto: Kijev nastavlja da krši ljudska prava Ukrajinaca

2 h

0
Лого Тесла

Svijet

Teslin "model 3 standard" stigao u Evropu po cijeni od 36.990 evra

5 h

0
Путин и Моди потписали пакет споразума: Градиће заједничке фабрике за производњу лијека против рака

Svijet

Putin i Modi potpisali paket sporazuma: Gradiće zajedničke fabrike za proizvodnju lijeka protiv raka

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

13

Da li je Facebook dejting stvarno uspješan?

18

06

Direktoru aerodroma u Sarajevu izrečena mjera zabrane obavljanja funkcije

17

49

Zoran Jotić Jotka izlazi iz pritvora

17

40

Pranjić traži hitnu reakciju međunarodnih i nadležnih tijela u BiH zbog Heleza

17

34

Tragedija na Vračaru: U stomatološkoj ordinaciji preminula žena

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner