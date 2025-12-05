Vašington: Evropa na ivici civilizacijskog kolapsa

Vašington strahuje da je Evropa na ivici civilizacijskog kolapsa zbog podrivačkih politika EU i drugih nadnacionalnih struktura, navodi se u ažuriranoj Strategiji državne bezbjednosti SAD.

U dokumentu se ističe da je ekonomski pad u Evropi okružen stvarnom i ozbiljnijom perspektivom civilizacijskog brisanja.

Prema navodima SAD, među većim problemima u Evropi su i aktivnosti EU i drugih transnacionalnih tijela koje podrivaju političku slobodu i suverenitet, migraciona politika koja transformiše kontinent i stvara neslogu, cenzurisanje slobode govora, suzbijanje političke opozicije, pad nataliteta i gubitak nacionalnog identiteta i samopouzdanja, prenio je TASS.

"Ako se nastave trenutni trendovi, kontinent neće biti prepoznatljiv za 20 godina ili čak manje", upozorava se u dokumentu.

SAD su izrazile sumnju u mogućnost da će pojedine evropske države imati prikladan ekonomski i vojni potencijal da ostanu pouzdan partner Americi.

"Želimo da Evropa ostane evropska, da vrati svoje civilizaciono samopouzdanje i odustane od propalog fokusa na regulatorno gušenje", dodaje se u dokumentu.