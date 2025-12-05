Teslin "model 3 standard" stigao u Evropu po cijeni od 36.990 evra

Američki proizvođač električnih automobila Tesla je danas u Evropi zvanično pustio u prodaju novo vozilo "model 3 standard", koji se u Njemačkoj nudi po početnoj cijeni od 36.990 evra.

"Model 3 standard" na jedno punjenje može da pređe 534 kilometra, maksimalna brzina je 201 kilometara na sat, a ubrzanje do 100 kilometara na sat traje 6,2 sekunde.

Pored toga, u ponudi je i "model 3 premijum" - "Maximum Range RWD" koji po cijeni od 44.990 evra nudu veću bateriju, maksimalni domet na jedno punjenje od 750 kilometara i ubrzanje do 100 kilometara na sat za 5,2 sekunde, prenosi njemački portal Elektrive.

Tesla je zabilježila u novembru veliki pad registracija u Evropi, što prema mišljenju analitičara predstavlja posljedicu jačanja konkurencije iz Kine i političkih kontroverzi oko vlasnika Tesle Ilona Maska.

Registracije su u Francuskoj pale za 58 odsto međugodišnje na 1.593 vozila, u Švedskoj za 59 odsto na 1.466, a u Danskoj za 49 odsto na 534 automobila, pokazuju zvanični podaci za novembar koje je prenio CNBC.

Analitičari ocjenjuju da Tesla gubi prednost na tržištu zbog sve jače konkurencije, posebno kineskih proizvođača, kao i zbog ograničenog i zastarelog portfolija modela.