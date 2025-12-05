Logo
Trifunović: Vlada Srpske opredijeljena da podrži penzionere

Izvor:

ATV

05.12.2025

12:09

Komentari:

0
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske je opredijeljena da podrži najstariju populaciju stanovništva, izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović, nakon konsultacija o budžetu kod predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.

Penzioneri u Republici Srpskoj u decembru će, kao što je i najavljeno, dobiti dvije penzije. Prva, za novembar biće isplaćena u ponedjeljak, 8. decembra, u ukupnom iznosu od 168 miliona maraka.

Минић са Унијом послодаваца-05122025

Republika Srpska

Konsultacije premijera Srpske sa Unijom poslodavaca

Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, saopštilo je ranije iz Ministarstva finansija.

Prateći makroekonomska kretanja, Vlada će početkom naredne godine izvršiti redovno usklađivanje penzija i donijeti odluku o usklađivanju penzija.

Komentari (0)
