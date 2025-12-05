Trifunović: Vlada Srpske opredijeljena da podrži penzionere

Izvor:
ATV
05.12.2025
12:09
Vlada Republike Srpske je opredijeljena da podrži najstariju populaciju stanovništva, izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović, nakon konsultacija o budžetu kod predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.
Penzioneri u Republici Srpskoj u decembru će, kao što je i najavljeno, dobiti dvije penzije. Prva, za novembar biće isplaćena u ponedjeljak, 8. decembra, u ukupnom iznosu od 168 miliona maraka.
Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, saopštilo je ranije iz Ministarstva finansija.
Prateći makroekonomska kretanja, Vlada će početkom naredne godine izvršiti redovno usklađivanje penzija i donijeti odluku o usklađivanju penzija.
