Trifunović: Vlada Srpske opredijeljena da podrži penzionere

Vlada Republike Srpske je opredijeljena da podrži najstariju populaciju stanovništva, izjavio je predsjednik Udruženja penzionera Ratko Trifunović, nakon konsultacija o budžetu kod predsjednika Vlade Republike Srpske Save Minića.

Penzioneri u Republici Srpskoj u decembru će, kao što je i najavljeno, dobiti dvije penzije. Prva, za novembar biće isplaćena u ponedjeljak, 8. decembra, u ukupnom iznosu od 168 miliona maraka.

Krajem mjeseca biće isplaćena i decembarska penzija, saopštilo je ranije iz Ministarstva finansija.

Prateći makroekonomska kretanja, Vlada će početkom naredne godine izvršiti redovno usklađivanje penzija i donijeti odluku o usklađivanju penzija.