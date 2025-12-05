Logo
Kako ishranu prilagoditi zimskim uslovima: Evo šta jesti

Kliks

05.12.2025

12:44

Како исхрану прилагодити зимским условима: Ево шта јести
Foto: ATV

Dolaskom hladnijih dana naš organizam prolazi kroz niz promjena - troši više energije da bi održao tjelesnu temperaturu, a imunitet je izložen većem izazovu zbog čestih infekcija. Upravo zato je važno prilagoditi prehranu zimskim uslovima.

Trebamo birati namirnice koje će pružiti potrebnu energiju, ojačati odbrambeni sistem i doprinijeti opštem zdravlju. Zima ne mora biti period teške i jednolične hrane – naprotiv, uz pravi izbor može biti vrlo hranjiva i raznolika.

Koju hranu bismo trebali jesti tokom zime:

Topla, hranjiva jela - Variva, čorbe i supe idealan su izbor jer griju organizam i donose bogatstvo nutrijenata. Koristite grah, sočivo, leblebije, krompir, mrkvu i druge zimske namirnice koje dugo drže sitost

Fermentirana hrana za jačanje imuniteta - Kiseli kupus, turšija, kefir i jogurt bogati su probioticima koji povoljno djeluju na crijevnu floru, ključnu za snažan imunitet

Agrumi i sezonsko voće - Narandže, mandarine, limun, grejp, kao i jabuke i kruške, obiluju vitaminom C i vlaknima. Pomažu u prevenciji prehlada i održavanju energije

Orašasti plodovi i sjemenke - Orasi, bademi, lješnjaci, sjemenke bundeve i suncokreta bogati su zdravim mastima, vitaminom E i mineralima

Riba i namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama - Losos, sardine, skuša, ali i lanene i Čia sjemenke doprinose zdravlju srca, poboljšavaju raspoloženje i smanjuju upalne procese

Začini koji griju organizam - Đumbir, cimet, kurkuma i bijeli luk imaju snažna protuupalna svojstva i mogu dodatno ojačati odbrambeni sistem

Pravilna i uravnotežena ishrana zimi nije važna samo za očuvanje energije i imuniteta, već i za opštu dobrobit. Birajući sezonske i nutritivno bogate namirnice, možemo olakšati tijelu da se nosi s hladnoćom i manjkom sunčeve svjetlosti.

