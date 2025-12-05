Kako ishranu prilagoditi zimskim uslovima: Evo šta jesti

Izvor:
Kliks
05.12.2025
12:44
Komentari:0
Dolaskom hladnijih dana naš organizam prolazi kroz niz promjena - troši više energije da bi održao tjelesnu temperaturu, a imunitet je izložen većem izazovu zbog čestih infekcija. Upravo zato je važno prilagoditi prehranu zimskim uslovima.
Trebamo birati namirnice koje će pružiti potrebnu energiju, ojačati odbrambeni sistem i doprinijeti opštem zdravlju. Zima ne mora biti period teške i jednolične hrane – naprotiv, uz pravi izbor može biti vrlo hranjiva i raznolika.
Koju hranu bismo trebali jesti tokom zime:
Topla, hranjiva jela - Variva, čorbe i supe idealan su izbor jer griju organizam i donose bogatstvo nutrijenata. Koristite grah, sočivo, leblebije, krompir, mrkvu i druge zimske namirnice koje dugo drže sitost
Fermentirana hrana za jačanje imuniteta - Kiseli kupus, turšija, kefir i jogurt bogati su probioticima koji povoljno djeluju na crijevnu floru, ključnu za snažan imunitet
Agrumi i sezonsko voće - Narandže, mandarine, limun, grejp, kao i jabuke i kruške, obiluju vitaminom C i vlaknima. Pomažu u prevenciji prehlada i održavanju energije
Orašasti plodovi i sjemenke - Orasi, bademi, lješnjaci, sjemenke bundeve i suncokreta bogati su zdravim mastima, vitaminom E i mineralima
Riba i namirnice bogate omega-3 masnim kiselinama - Losos, sardine, skuša, ali i lanene i Čia sjemenke doprinose zdravlju srca, poboljšavaju raspoloženje i smanjuju upalne procese
Začini koji griju organizam - Đumbir, cimet, kurkuma i bijeli luk imaju snažna protuupalna svojstva i mogu dodatno ojačati odbrambeni sistem
Pravilna i uravnotežena ishrana zimi nije važna samo za očuvanje energije i imuniteta, već i za opštu dobrobit. Birajući sezonske i nutritivno bogate namirnice, možemo olakšati tijelu da se nosi s hladnoćom i manjkom sunčeve svjetlosti.
Hronika
1 h0
Republika Srpska
1 h0
Svijet
55 min0
Republika Srpska
1 h0
Savjeti
3 h0
Savjeti
3 h0
Savjeti
5 h0
Savjeti
14 h0
Najnovije
Najčitanije
13
17
13
12
13
10
13
03
12
57
Trenutno na programu