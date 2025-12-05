Logo
Ako želite nešto efektno bez uključivanja rerne, imamo riješenje

Izvor:

Kliks

05.12.2025

09:19

Komentari:

0
Foto: Pixabay/NoName_13

U vrijeme kada se sve više traže brze i jednostavne poslastice, kokos rolat koji se ne peče ponovo osvaja domaće kuhinje.

Zahvaljujući jednostavnim sastojcima, ovaj rolat nalazi put i do svečanih trpeza i do svakodnevnih slatkih pauza.

Sastojci za tamni dio:

250 grama mljevenog keksa

125 grama šećera u prahu

50 grama čokolade (istopiti)

130 mililitara mlijeka (ugrejati do ključanja)

Sastojci za bijeli dio:

150 grama margarin

100 grama šećera u prahu

100 grama kokosa

Priprema:

Prvo pripremite tamni dio rolata. U jednoj posudi pomiješajte mljeveni keks i šećer u prahu. Potom prokuhajte mlijeko i dodajte ga u posudu sa čokoladom. Lagano miješajte dok se ne istopi pa onda spojite sa mljevenim keksom i šećerom u prahu. Dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.

Сарајево-магла-смог-04092025

Društvo

Upozorenje za građane: Vazduh izrazito nezdrav u ovim gradovima u BiH

Smjesu prebacite na list papira za pečenje pa pokrijte s drugim listom i razvaljajte u oblik pravougaonika. Neka smjesa bude debljine pola centimetra.

Nakon toga pripremite bijeli dio. Spojite kokos i šećer u prahu pa dodajte istopljeni margarin. Ako je smjesa suha, po potrebi dodajte malo mlijeka kako bi smjesa bila malo kremastija.

Bijeli dio ravnomjerno rasporedite preko tamnog dijela. Lagano zarolajte u čvrsti rolat. Potom ga zamotajte u PVC foliju i ostavite u frižider da se stisne. Nakon toga, možete je narezati i servirati.

kolač

Savjeti

recepti

