Ako želite nešto efektno bez uključivanja rerne, imamo riješenje

U vrijeme kada se sve više traže brze i jednostavne poslastice, kokos rolat koji se ne peče ponovo osvaja domaće kuhinje.
Zahvaljujući jednostavnim sastojcima, ovaj rolat nalazi put i do svečanih trpeza i do svakodnevnih slatkih pauza.
Sastojci za tamni dio:
250 grama mljevenog keksa
125 grama šećera u prahu
50 grama čokolade (istopiti)
130 mililitara mlijeka (ugrejati do ključanja)
Sastojci za bijeli dio:
150 grama margarin
100 grama šećera u prahu
100 grama kokosa
Priprema:
Prvo pripremite tamni dio rolata. U jednoj posudi pomiješajte mljeveni keks i šećer u prahu. Potom prokuhajte mlijeko i dodajte ga u posudu sa čokoladom. Lagano miješajte dok se ne istopi pa onda spojite sa mljevenim keksom i šećerom u prahu. Dobro izmiješajte dok ne dobijete ujednačenu smjesu.
Smjesu prebacite na list papira za pečenje pa pokrijte s drugim listom i razvaljajte u oblik pravougaonika. Neka smjesa bude debljine pola centimetra.
Nakon toga pripremite bijeli dio. Spojite kokos i šećer u prahu pa dodajte istopljeni margarin. Ako je smjesa suha, po potrebi dodajte malo mlijeka kako bi smjesa bila malo kremastija.
Bijeli dio ravnomjerno rasporedite preko tamnog dijela. Lagano zarolajte u čvrsti rolat. Potom ga zamotajte u PVC foliju i ostavite u frižider da se stisne. Nakon toga, možete je narezati i servirati.
