Kako da stara jelka izgleda bujnije i ljepše: Isprobajte ovaj trik

Uprkos troškovima, ne možemo da odolimo da ne potrošimo novac za predivni praznični ugođaj. Stručnjakinja za uređenje doma Kirsti je otkrila jeftin trik koji će učiniti da vještačka jelka izgleda gušće i prirodnije.

Umjesto da iz godine u godinu kupujete nove ukrase, zašto ne biste uštedjeli novac i svojim starim ukrasima udahnuli novi život. Pa isto to možete da uradite i sa jelkom.

Vještačke jelke mogu da izgledaju predivno, ali njihovo postavljanje može biti gnjavaža. Uz svaki komad koji treba sastaviti i grane koje treba rasporediti, to je dugotrajan zadatak, pogotovo kada ciljate na bujniji, luksuzniji izgled.

Najbolji trik za staru, vještačku jelku

Kirsti je u videu na Tik Toku otkrila svoj pametan trik kako jelka može da izgleda bujnije i luksuznije jednostavnim dodavanjem girlanda.

– Zelena girlanda je moj božićni trik koji morate da isprobate ove godine. Omotajte je oko jelke kako biste popunili praznine – objasnila je.

Stručnjakinja je omotala girlandu oko jelke, pa je provukla između svake grane, a uslijedila je dramatična transformacija. Nekad rijetka jelka poprimila je savršeni izgled, te je bila bujnija i svečanija.

Nakon što je Kirsti dodala završne detalje sa ukrasima, nemoguće je zamisliti da je samo nekoliko trenutaka prije jelka izgledala prilično tužno i beživotno.