Kako da stara jelka izgleda bujnije i ljepše: Isprobajte ovaj trik

Izvor:

Krstarica

04.12.2025

16:48

Како да стара јелка изгледа бујније и љепше: Испробајте овај трик

Uprkos troškovima, ne možemo da odolimo da ne potrošimo novac za predivni praznični ugođaj. Stručnjakinja za uređenje doma Kirsti je otkrila jeftin trik koji će učiniti da vještačka jelka izgleda gušće i prirodnije.

Umjesto da iz godine u godinu kupujete nove ukrase, zašto ne biste uštedjeli novac i svojim starim ukrasima udahnuli novi život. Pa isto to možete da uradite i sa jelkom.

Vještačke jelke mogu da izgledaju predivno, ali njihovo postavljanje može biti gnjavaža. Uz svaki komad koji treba sastaviti i grane koje treba rasporediti, to je dugotrajan zadatak, pogotovo kada ciljate na bujniji, luksuzniji izgled.

Najbolji trik za staru, vještačku jelku

Kirsti je u videu na Tik Toku otkrila svoj pametan trik kako jelka može da izgleda bujnije i luksuznije jednostavnim dodavanjem girlanda.

– Zelena girlanda je moj božićni trik koji morate da isprobate ove godine. Omotajte je oko jelke kako biste popunili praznine – objasnila je.

Stručnjakinja je omotala girlandu oko jelke, pa je provukla između svake grane, a uslijedila je dramatična transformacija. Nekad rijetka jelka poprimila je savršeni izgled, te je bila bujnija i svečanija.

Nakon što je Kirsti dodala završne detalje sa ukrasima, nemoguće je zamisliti da je samo nekoliko trenutaka prije jelka izgledala prilično tužno i beživotno.

@house.of.haz £1 CHRISTMAS TREE HACK that will up your slightly rubbish looking artificial tree into a bushy full tree. Green tinsel is my must have Christmas hack of the year… put it around your tension poles around your bannisters and through your tree to fill out those gaps… What do you think?? I have used five 2m lengths here from @bandq_uk which are currently £1 each Disclaimer- this isn’t THE tree that will be next week ;) #christmastree #christmas #christmastree #christmasdecor #xmas #merrychristmas #christmastime #christmashack #ukviral #ukshopping #ukchristmashack #christmashacks ♬ Christmas at Hogwarts (From "Harry Potter and the Philosopher's Stone") - The City of Prague Philharmonic Orchestra

jelka

ukrasi

