Pjesma Halida Bešlića ugledala svjetlost dana

Agencije

04.12.2025

16:18

Пјесма Халида Бешлића угледала свјетлост дана
Dvadeset pet godina nakon što je napisana, pjesma “Bembaša” Halida Bešlića prvi put je ugledala svjetlo dana.

Objavljena je na Instagram stranici "halidbeslic.memoriam", kao svojevrsni omaž pjevaču čija je smrt ove jeseni ostavila prazninu na regionalnoj muzičkoj sceni.

“Bembaša” je nastala 1999. godine u vrijeme kada je Bešlić već bio ogromno ime, ali je, iz razloga koji nikada nisu javno objašnjeni, ostala u ladici.

Tekst je napisao Faruk Buljubašić Fayo, dok melodija nosi prepoznatljiv potpis Amira Kazića Lea.

Srbija

Nova provokacija u Zvečanu: Uklonjena bista Bogdana Radenkovića

Postoji samo snimak, nedovoljno obrađen da bi postao zvanična objava, ali dovoljno snažan da pokaže sve ono što je Halid bio: interpretator emocije, melosa i sevdaha koji se ne da ponoviti.

Na Instagram stranici navodi se da Bešlić za života nije stigao da je objavi, ali da će njeni stihovi zauvijek ostati dio uspomene na čovjeka čije su pjesme odavno prešle granicu muzike i postale dio kolektivne memorije.

Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. oktobra u 72. godini, nakon kratke i teške bolesti. Hospitalizovan je krajem avgusta u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, a vijest o njegovoj smrti potresla je cijeli region.

Halid Bešlić

pjesma

