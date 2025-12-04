Logo
Snima se film o Lepoj Lukić! Poznato koga je angažovala da radi scenario

Izvor:

Telegraf

04.12.2025

12:06

Снима се филм о Лепој Лукић! Познато кога је ангажовала да ради сценарио
Legenda narodne muzike Lepa Lukić (85) je na muzičkoj sceni više od pola vijeka i za to vrijeme iznedrila je velike hitove i ostavila upečatljiv trag na estradi.

Pjevačica zrači pozitivnom energijom koju širi na sve oko sebe, pa je mnogima asocijacija za smijeh, šalu i vedar duh.

Ipak, njen život čine i bolni i teški trenuci, o kojima je Lepa Lukić sada spremna da progovori i javnosti pokaže i svoju nesigurnu, bolnu stranu.

Kako saznajemo od izvora koji je veoma blizak pjevačici, Lepa Lukić je donijela odluku da snimi film o svom životu!

Angažovala je bliskog prijatelja, koji je veoma poznat na estradi, makedonskog šoumena Bokija 13, da joj pomogne i uradi scenario za film.

Lepa je dugo razmišljala o ovoj odluci, pa je zajedno sa Bokijem "presjekla" i donijela odluku da preuzme stvar u svoje ruke.

кардашијан ким

Scena

Kanje Vest optužio Kim da je lažirala pljačku u Parizu za gledanost svoje rijaliti emisije

- U filmu će otkriti detalje o kojima nikada do sada nije govorila u javnosti. Pričaće o ljubavi i ljubavnicima, o tome ko joj je podmetao nogu u poslu, ali i životu... Ljudi će ostati bez teksta kada saznaju kroz šta je sve prolazila i šta su joj ljudi činili - rekao je za Telegraf izvor blizak pjevačici.

Još uvijek nije poznato ko će glumiti Lepu u filmu, ali je sigurno da neće igrati samu sebe.

U opticaju je legendarna srpska glumica koja duhom podsjeća na Lepu, ljudi je obožavaju, a slične su i po godinama.

Lepa Lukić stavlja zabranu na korišćenje njenog imena, lika i djela nakon što umre

Podsjetimo, muzička legenda Lepa Lukić nedavno se pojavila na jednom javnom događaju, kada je izjavila da želi da zaštiti svoja prava i zabrani da se snima film o njoj nakon što ona premine.

Bolnica

Svijet

Žalila se na jake bolove, ljekari su se zapanjili šta je djevojka imala u želucu

- Ako preminem, niko ne smije da me snimi. Ja potpisujem ako ide po redu nekom... tastament, ako preminem da niko ne smije da me snimi, hoću da zaštitim moja prava, da nekome ne dozvole da neko snimi dok nisam ovdje. Ako hoće da snimaju neka snime dok sam živa, a ne da dodaju. Niko ne smije bez mog potpisa. Ako nisu radili dok sam živa, nema više... - rekla je Lepa Lukić nedavno za Srbijašoubizz.

Lepa Lukić

film

