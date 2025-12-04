Policajcu napadnutom u Splitu se bore za život: Izboden na kraju smjene na poslu

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da je policajac izboden u Splitu teško povrijeđen i da mu se ljekari bore za život.

Božinović je novinarima nakon sjednice Vlade potvrdio da je pod nadzorom policije hrvatski državljanin koji se dovodi u vezu s ovim napadom, koji se dogodio sinoć na splitskim Bilicama, u blizini zatvora.

Rekao je i da su mediji pogrešno prenijeli da policajac nije bio na dužnosti, te da misli da mu se upravo završavala smjena.

On je kritikovao objave na društvenim mrežama o ovom napadu u kojima, kako je rekao, ima senzacionalizma, kleveta i zluradosti i pozvao na pristojno i uljudno ponašanje.

''Moramo biti svjesni da je nekima objava na društvenim mrežama zabava, ali nekome drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba, može biti okidač za neko protivpravno ponašanje. Stoga molim da pokažemo obzir i odgovornost'', rekao je Božinović, prenio je HRT.

Dodao je da će policija utvrditi sve okolnosti ovog događaja, ne isključujući mogućnost da je moguće da je i u ovom slučaju uticaj društvenih mreža na psihički labilnu osobu.