Logo
Large banner

Policajcu napadnutom u Splitu se bore za život: Izboden na kraju smjene na poslu

Izvor:

Tanjug

04.12.2025

11:43

Komentari:

0
Полицајцу нападнутом у Сплиту се боре за живот: Избоден на крају смјене на послу

Hrvatski ministar unutrašnjih poslova Davor Božinović izjavio je danas da je policajac izboden u Splitu teško povrijeđen i da mu se ljekari bore za život.

Božinović je novinarima nakon sjednice Vlade potvrdio da je pod nadzorom policije hrvatski državljanin koji se dovodi u vezu s ovim napadom, koji se dogodio sinoć na splitskim Bilicama, u blizini zatvora.

rotacija policija rs mup rs

Region

Izboden policajac, u toku potraga za napadačem

Rekao je i da su mediji pogrešno prenijeli da policajac nije bio na dužnosti, te da misli da mu se upravo završavala smjena.

On je kritikovao objave na društvenim mrežama o ovom napadu u kojima, kako je rekao, ima senzacionalizma, kleveta i zluradosti i pozvao na pristojno i uljudno ponašanje.

''Moramo biti svjesni da je nekima objava na društvenim mrežama zabava, ali nekome drugome, pogotovo ako je psihički labilnija osoba, može biti okidač za neko protivpravno ponašanje. Stoga molim da pokažemo obzir i odgovornost'', rekao je Božinović, prenio je HRT.

Hrvatska Split

Region

Skandal u Splitu: Osvanuli ustaški i nacistički grafiti, pozivaju na klanje

Dodao je da će policija utvrditi sve okolnosti ovog događaja, ne isključujući mogućnost da je moguće da je i u ovom slučaju uticaj društvenih mreža na psihički labilnu osobu.

Podijeli:

Tagovi:

Split

izboden policajac

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Огласио се Никола Роквић након што му је отказан наступ у Сплиту и открио прави разлог

Scena

Oglasio se Nikola Rokvić nakon što mu je otkazan nastup u Splitu i otkrio pravi razlog

2 d

0
Језива ноћ: Пијан сажвакао дрогу, угризао полицајца па преминуо у болници

Hronika

Jeziva noć: Pijan sažvakao drogu, ugrizao policajca pa preminuo u bolnici

3 d

0
Експлозија у Сплиту

Region

Jeziv snimak eksplozije ispred škole u Hrvatskoj

2 sedm

0
Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

Region

Maloljetnici se potukli dvorištu osnovne škole, iza rešetaka završilo njih 20

2 sedm

0

Više iz rubrike

У Хрватској покренут поступак прикупљања понуда за обраду радиоактивног отпада

Region

U Hrvatskoj pokrenut postupak prikupljanja ponuda za obradu radioaktivnog otpada

3 h

0
Избоден полицајац, у току потрага за нападачем

Region

Izboden policajac, u toku potraga za napadačem

6 h

0
Трагедија на градилишту: Радник аутом усмртио колегу

Region

Tragedija na gradilištu: Radnik autom usmrtio kolegu

17 h

0
Ишла на Томпсонове концерте па добила отказ у Њемачкој

Region

Išla na Tompsonove koncerte pa dobila otkaz u Njemačkoj

18 h

1
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

07

U Banjaluci sjednica Predsjedništva BORS-a: Prisustvuju Dodik i Minić

13

02

Govedarica za ATV: Većina nije pukla, sjednica je prekinuta i biće nastavljena

12

59

HNS o sramnoj izjavi Zukana Heleza: "Šokantan nastup da ne prođe nekažnjeno"

12

45

Pukla skupštinska većina u Gacku

12

35

Sramna izjava Heleza: Željana Zovko "poluretardirana, to su ta ustaška kopilad

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner