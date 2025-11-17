Jeziv snimak eksplozije ispred škole u Hrvatskoj

"Podstrana" portal objavio je uznemirujući snimak na kojem se vidi kako je grupa mladića zapalila eksplozivno sredstvo u dvorištu Osnovne škole Strožanac.

Na snimku se vidi kako je nekoliko mladića zapalilo naizgled improvizovano eksplozivno sredstvo, nakon čega su se dali u bijeg.

Nekoliko sekundi kasnije, došlo je do eksplozije koja je prouzrokovala oblak vatre i dima, piše pomenuti portal.

Srećom, niko nije povrijeđen, no događaj je uznemirio mještane i posebno roditelje čija djeca svakodnevno prolaze tim područjem.

U komentarima na Fejsbuku mještani su komentarisali kako se isto dogodilo i u petak.

Sa splitskom policijom stupili su u kontakt novinari iz "24 sata" i pitali su ih o incidentu, no u ovom trenutku portparoli nisu imali saznanja o eksploziji ispred OŠ Strožanac.