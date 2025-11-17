Zatvara se najveći sud u Hrvatskoj, odgađaju se ročišta

Zagrebačka Palata pravde, sjedište najvećeg suda u Hrvatskoj, ovih će dana biti zatvorena jer je procijenjeno da je postala opasna za gotovo 2.000 zaposlenih i stranaka koje svakodnevno dolaze u najveći opštinski sud u državi.

To piše portal "Teleskop" navodeći da se odgađaju do daljeg i sva zakazana ročišta.

Problem su kako navode gipsane ploče teške i do nekoliko kilograma koje su već padale sa stropa i puka je sreća što do sada niko nije povrijeđen.

U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potvrđuju da postoji problem s gipsanim pločama te navode kako ministar Damir Habijan ovih dana vodi razgovore o sanaciji, ali da još uvijek nisu definisani svi detalji.

"Tek treba vidjeti kada bi se sud zatvarao, u kojem obimu, na koliko dugo. Ministarstvo kontinuirano razgovara sa Sudom i ovih dana očekujemo neko konkretnije rješenje i preciznije dalje korake", kažu u Ministarstvu pravosuđa.

Nisu potvrdili informaciju Teleskopa po kojoj će zgrada suda ostati zatvorena najmanje dvije sedmice, a moguće i duže, "jer statičari upozoravaju da je moguć pad gipsanih ploča teških i do nekoliko kilograma".