Zatvara se najveći sud u Hrvatskoj, odgađaju se ročišta

17.11.2025
16:46
Zagrebačka Palata pravde, sjedište najvećeg suda u Hrvatskoj, ovih će dana biti zatvorena jer je procijenjeno da je postala opasna za gotovo 2.000 zaposlenih i stranaka koje svakodnevno dolaze u najveći opštinski sud u državi.
To piše portal "Teleskop" navodeći da se odgađaju do daljeg i sva zakazana ročišta.
Problem su kako navode gipsane ploče teške i do nekoliko kilograma koje su već padale sa stropa i puka je sreća što do sada niko nije povrijeđen.
U Ministarstvu pravosuđa, uprave i digitalne transformacije potvrđuju da postoji problem s gipsanim pločama te navode kako ministar Damir Habijan ovih dana vodi razgovore o sanaciji, ali da još uvijek nisu definisani svi detalji.
"Tek treba vidjeti kada bi se sud zatvarao, u kojem obimu, na koliko dugo. Ministarstvo kontinuirano razgovara sa Sudom i ovih dana očekujemo neko konkretnije rješenje i preciznije dalje korake", kažu u Ministarstvu pravosuđa.
Nisu potvrdili informaciju Teleskopa po kojoj će zgrada suda ostati zatvorena najmanje dvije sedmice, a moguće i duže, "jer statičari upozoravaju da je moguć pad gipsanih ploča teških i do nekoliko kilograma".
