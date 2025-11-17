Kćerka prijavila oca za nasilje: Policija u kući pronašla arsenal oružja

Ženska osoba prijavila je budvanskoj policiji oca zbog porodičnog nasilja, a tokom pretresa njegovog stana pronađeno je ilegalno oružje i municija, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv muškarca čiji su inicijali Ž.M. zbog porodičnog nasilja i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

U stanu i drugim prostorijama koje koristi Ž.M. policija je pronašla revolver “magnum 357”, pištolje “zastava M57” i “bereta”, kao i 157 komada municije.

Sa događajem je upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.