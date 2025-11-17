Logo
Large banner

Kćerka prijavila oca za nasilje: Policija u kući pronašla arsenal oružja

Izvor:

SRNA

17.11.2025

10:38

Komentari:

0
Кћерка пријавила оца за насиље: Полиција у кући пронашла арсенал оружја
Foto: Pixabay

Ženska osoba prijavila je budvanskoj policiji oca zbog porodičnog nasilja, a tokom pretresa njegovog stana pronađeno je ilegalno oružje i municija, saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Policija je podnijela krivičnu prijavu protiv muškarca čiji su inicijali Ž.M. zbog porodičnog nasilja i nedozvoljenog držanja i nošenja oružja i eksplozivnih materija.

Полиција ФБиХ

Hronika

Zatražen jednomjesečni pritvor za policajca koji je pretukao suprugu

U stanu i drugim prostorijama koje koristi Ž.M. policija je pronašla revolver “magnum 357”, pištolje “zastava M57” i “bereta”, kao i 157 komada municije.

Sa događajem je upoznat postupajući tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Kotoru.

Podijeli:

Tagovi:

Crna Gora

nasilje u porodici

zaplijenjeno oružje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Nasilje nad ženama, silovanje, porodično nasilje

Region

Pijan vrijeđao suprugu pred djecom i prijetio joj da će je ubiti

2 d

0
Полиција аутомобил

Hronika

Poznat identitet policajca koji je pretukao suprugu

3 d

0
Стравичан случај у Сарајеву: Полицајац претукао супругу!

Hronika

Stravičan slučaj u Sarajevu: Policajac pretukao suprugu!

3 d

0
Zagreb Hrvatska

Region

Oglasila se direktorka škole o tuči u Zagrebu

4 d

0

Više iz rubrike

Преминуо дјечак (9) у Бару, љекар није хтио да га хоспитализује

Region

Preminuo dječak (9) u Baru, ljekar nije htio da ga hospitalizuje

5 h

0
Црна Гора најавила црвени метеоаларм: Очекују се олује, јаки пљускови и грмљавина

Region

Crna Gora najavila crveni meteoalarm: Očekuju se oluje, jaki pljuskovi i grmljavina

7 h

0
Малољетници се потукли дворишту основне школе, иза решетака завршило њих 20

Region

Maloljetnici se potukli dvorištu osnovne škole, iza rešetaka završilo njih 20

7 h

0
Ухапшен Владимир Вујотић!

Region

Uhapšen Vladimir Vujotić!

20 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

50

Ako na ovaj datum oktitite jelku, vjeruje se da će vas sreća pratiti cijele godine

14

45

U prvom planu: Srđan Amidžić

14

38

Kalajdžić je trebalo da se pojavi na sudu za 10 dana zbog ugrožavanja bezbijednosti druge djevojke

14

20

ERS za ATV: U obavezi smo da prikažemo činjenično stanje

14

12

Tri horoskopska znaka ove sedmice čeka finansijski uspjeh

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner