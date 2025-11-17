Crna Gora najavila crveni meteoalarm: Očekuju se oluje, jaki pljuskovi i grmljavina

Iz ZHMS su najavili da će u Crnoj Gori, najmanje narednih sedam, osam dana, svakodnevno u svim predjelima biti kiše, povremeno i jakih pljuskova sa grmljavinom, praćenih jakim ponegde i olujnim južnim i jugoistočnim vjetrom, te da su ponegde moguće i vremenske nepogode.

Meteorolozi su za danas za teritoriju cijele Crne Gore izdali crveni meteoalarm, prenose Vijesti.

Na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMCG) je objavljeno da se očekuje kiša, moguće vremenske nepogode i grad, naročito u drugom dijelu dana i tokom noći.

Duvaće pojačan i jak, na udare i olujni vjetar, prema prognozi, očekuju se udari vjetra jači od 90 km/h. Na sjeveru države očekuje se kiša najmanje 33 mm za 24 sata.

U centralnom dijelu države očekuje se jaka kiša sa najmanje 20 mm padavina za tri sata, a na jugu države očekuje se jaka kiša, najmanje 10 mm za 3 sata.

''Nešto duži periodi bez padavina su mogući sredinom i krajem nedjelje. Akumulativno u većini mjesta će pasti najmanje 100 do 150 litara kiše po metru kvadratnom, a u pojedinim i 250 do 300 litara kiše po metru kvadratnom. Ovaj period će obilježiti i jak južni i jugoistočni vetar, naročito u ponedeljak i krajem nedjelje'', saopšteno je iz ZHMS.

Dodaju i da će temperatura vazduha biti nešto niža nego ovih dana i dosta ujednačena u noćnim i dnevnim satima.