Crna Gora najavila crveni meteoalarm: Očekuju se oluje, jaki pljuskovi i grmljavina

17.11.2025

07:40

Црна Гора најавила црвени метеоаларм: Очекују се олује, јаки пљускови и грмљавина
Foto: Tanjug/AP/Hassan Ammar

Iz ZHMS su najavili da će u Crnoj Gori, najmanje narednih sedam, osam dana, svakodnevno u svim predjelima biti kiše, povremeno i jakih pljuskova sa grmljavinom, praćenih jakim ponegde i olujnim južnim i jugoistočnim vjetrom, te da su ponegde moguće i vremenske nepogode.

Meteorolozi su za danas za teritoriju cijele Crne Gore izdali crveni meteoalarm, prenose Vijesti.

Na sajtu Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju (ZHMCG) je objavljeno da se očekuje kiša, moguće vremenske nepogode i grad, naročito u drugom dijelu dana i tokom noći.

Duvaće pojačan i jak, na udare i olujni vjetar, prema prognozi, očekuju se udari vjetra jači od 90 km/h. Na sjeveru države očekuje se kiša najmanje 33 mm za 24 sata.

U centralnom dijelu države očekuje se jaka kiša sa najmanje 20 mm padavina za tri sata, a na jugu države očekuje se jaka kiša, najmanje 10 mm za 3 sata.

Iz ZHMS su najavili da će u Crnoj Gori, najmanje narednih sedam, osam dana, svakodnevno u svim predjelima biti kiše, povremeno i jakih pljuskova sa grmljavinom, praćenih jakim ponegdje i olujnim južnim i jugoistočnim vjetrom, te da su ponegde moguće i vremenske nepogode.

''Nešto duži periodi bez padavina su mogući sredinom i krajem nedjelje. Akumulativno u većini mjesta će pasti najmanje 100 do 150 litara kiše po metru kvadratnom, a u pojedinim i 250 do 300 litara kiše po metru kvadratnom. Ovaj period će obilježiti i jak južni i jugoistočni vetar, naročito u ponedeljak i krajem nedjelje'', saopšteno je iz ZHMS.

Svijet

Oluja hara Evropom, ima poginulih

Dodaju i da će temperatura vazduha biti nešto niža nego ovih dana i dosta ujednačena u noćnim i dnevnim satima.

