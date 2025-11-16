Logo
Koncert u Banjaluci: Slavni Stefan Milenković svirao za Albinu Smajlović Tomić

16.11.2025

20:20

Foto: ZIPAPHOTO/Borislav Zdrinja

Svjetski poznati violinista Stefan Milenković večeras je u Banjaluci održao humanitarni koncert za Albinu Smajlović, mladoj Banjalučanki kojoj je potrebna pomoć za dalje liječenje.

Koncert je održan u Narodnom pozorištu Republike Srpske koje je i organizator zajedno sa Umjetničkom školom "Vlado Milošević".

Albina Smajlović boluje od multiple skleroze i neuralgije trigeminusa, lijekovi koje uzima dovedeni su na maksimum i već izazivaju ozbiljne posljedice, a ne drže bol pod kontrolom.

Sljedeći korak je zahvat u Minhenu uz pomoć tehnologije ZAP-X, koja je rijetko dostupna, a Albini neophodna zbog njene specifične bolesti.

Cijena tretmana je 22.000 evra i svaka pomoć je dobrodošla.

Tekući račun, NLB Banjaluka:

5620998121653354 Albina Smajlović Tomić ili "Go Fund Me".

