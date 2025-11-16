Skoro utrostručen broj uvezenih automobila u BiH od 2010. do danas

Utrostručen je broj uvezenih automobila, u odnosu na 2010. godinu kada je iznosio 33 300. Ove godine uvezeno je 80 033 automobila. Najviše polovnih, čak 72 hiljade, podaci su Uprave za indirektno oporezivanje BiH.

Taj broj nije uticao na prodaju novih, jer se jednako prodaju i polovna i nova vozila, kažu iz firmi koje prodaju auta.

"Ako uzmemo u obzir tekuću godinu, mogu slobodno reći da je potražnja 50/50% kada su u pitanju nova i polovna vozila, ali prodaja ide i sezonski. U zadnjem kvartalu godine imamo popuste na nova vozila, pa se samim tim klijenti uglavnom odluče za novo vozilo, a i cijena polovnih vozila je u posljednje vrijeme dosta poskupjela", rekao je Branislav Vranković, izvršni direktor „Verano Motors“.

Promijenio se i način razmišljanja ljudi nakon korone. Žele da investiraju, pa je samim tim i prodaja automobila veća, jer je pored nekretnina, auto druga najveća investicija, ističu stručnjaci.

"Prodaja poslije korone je definitivno veća. Ljudi su promijenili način razmišljanja po tom pitanju i više investiraju, više ulažu, samim tim se prodaja vozila povećala", rekao je Branislav Vranković, izvršni direktor „Verano Motors“.

Zbog nametnutog standarda i niskih plata ljudi se uglavnom odlučuju za polovne automobile, pojašnjavaju ekonomisti. Međutim, situacija na evropskom tržištu je takva da je u posljednjih godinu dana cijena polovnih vozila skočila za 20%. Pa je razlika između cijene novog i polovnog automobila, skoro neprimjetna.

"Sada smo u situaciji da nemamo vozila pa moramo da kupujemo polovne automobile. Vozni park u BiH je u prosjeku star između 15 i 18 godina, ali to je samo odraz siromaštva. Mislim da je kupovina polovnih automobila jedino rješenje da dobijete pristojan auto, jer se automobili na zapadu jako dobro održavaju i u super su stanju, a mi smo na neki način nametnuli građanima obavezu da auto mora da bude iz kategorije skupljih automobila", kaže Zoran Pavlović, ekonomista

Mnogo je razloga zbog kojih većina građana ne može da priušti novi automobil. Uglavnom se odlučuju za polovni. Obje opcije imaju svoje prednosti i mane. Automobil nije luksuz, nego potreba. Da li je nov ili polovan diktira debljina novčanika svakog od nas.